Pokémon Scarlatto e Violetto è davvero il “peggiore” della serie? Ecco le scelte dei fan

Il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto è stato fin da subito oggetto di numerose polemiche da parte della community, che ha contestato un’ottimizzazione non all’altezza con problemi di performance e numerosi bug in grado di minare seriamente l’esperienza di gioco.

Tutte problematiche sicuramente non da poco e che hanno monopolizzato le discussioni in rete, pur non limitando il grande successo ottenuto dai primi capitoli open world della serie (che trovate su Amazon), in grado di segnare nuovi record non solo per il franchise, ma per l’intera storia videoludica.

Scarlatto e Violetto sono infatti riusciti a vendere ben 10 milioni di copie in 3 giorni: il miglior debutto di sempre per un videogioco e che conferma l’incredibile attrattiva e forza del brand creato da Game Freak.

Ma Pokémon Scarlatto e Violetto sono davvero i peggiori giochi principali della serie, come suggerito dalla media voto su Metacritic? TheGamer segnala un’interessante discussione su Reddit in tal proposito, che suggerisce come, nonostante gli innegabili problemi, i capitoli open world siano riusciti a convincere molti fan.

Diamante Lucente e Perla Splendente sono tra i più contestati dai fan.

I giochi più contestati dai fan sembrerebbero essere Pokémon Ultra Sole / Ultra Luna e Pokémon Diamante Lucente / Perla Splendente, che in entrambi i casi non hanno giovato dal confronto con episodi precedenti della serie.

Nel caso di Ultra Sole e Ultra Luna, l’opinione condivisa da molti fan è che tali titoli avrebbero dovuto essere rilasciati semplicemente come DLC, dato che ci sono davvero pochissime differenze in grado di giustificare una nuova versione della settima generazione. E, con molta probabilità, non è un caso che si è trattato dell’ultima volta che Game Freak ha tentato la strada delle versioni “definitive”.

Diamante Lucente e Perla Splendente hanno invece scelto di rinunciare alle migliorie implementate da Platino, rivelandosi per la maggior parte dei remake fedeli dei primi capitoli su Nintendo DS: una scelta che molti fan non hanno compreso e che anche nella nostra recensione avevamo fortemente criticato, pur apprezzando nel complesso lo stile nostalgico e alcune piccole novità.

Anche Spada e Scudo ha ricevuto diverse nomination da parte dei fan, criticato al punto che secondo molti fan «non sembra un gioco di Pokémon» e che ha rischiato di far disinnamorare alcuni utenti interamente dal franchise.

Curiosamente, anche se Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati nominati per via dei numerosi bug, per i quali Nintendo arrivò perfino a scusarsi, i fan hanno stabilito che non si tratterebbero comunque dei giochi peggiori della serie, dato che esistono molti aspetti positivi che hanno reso l’esperienza godibile, pur chiudendo più di un occhio.

Gli ultimi capitoli della serie potrebbero però ricevere a breve migliorie importanti: gli sviluppatori hanno infatti annunciato che il prossimo mese arriverà una nuova grande patch.