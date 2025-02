Presto potremo cavalcare Koraidon di Pokémon Scarlatto anche nella realtà

The Pokémon Company e Honda hanno annunciato una nuova collaborazione decisamente inusuale: l'azienda realizzerà infatti una moto ispirata al leggendario protagonista di Pokémon Scarlatto.

Come segnalato da GoNintendo, un video teaser ha svelato per la prima volta al pubblico una motocicletta uguale a Koraidon, il Pokémon preistorico che possiamo cavalcare per esplorare la regione di Paldea (trovate Pokémon Scarlatto su Amazon).

Ma presto alcuni fortunati giocatori potrebbero riuscire a cavalcarlo anche nella realtà: il progetto non intende semplicemente realizzare una moto con le sue fattezze, ma anche provare ad emulare le sue abilità sotto forma di moto.

Ad esempio, ci saranno movimenti realistici nel suo viso per farlo assomigliare ad una creatura vivente, ma anche la possibilità di passare a una modalità per farlo "correre" sulle sue quattro zampe.

Potete ammirare questa spettacolare — e bizzarra — moto in versione Koraidon nel video pubblicato dalla Honda, che vi proponiamo qui di seguito:

La moto verrà esposta dal 7 al 9 marzo 2025 presso l'Honda Welcome Plaza di Tokyo, ma a causa di limitazioni dovute allo spazio il modello sarà stazionario: in altre parole, i visitatori non potranno davvero provarla in azione.

Il progetto è stato annunciato con uno slogan che intende far diventare realtà i sogni dei bambini: una frase decisamente azzeccata, dato che non dubito che molti piccoli — ma anche adulti — giocatori di Pokémon Scarlatto abbiano sognato di poter cavalcare Koraidon nella vita reale.

Al momento si tratta esclusivamente di un prototipo e non è chiaro se ne verranno prodotte più copie, anche se personalmente ho molti dubbi al riguardo: in ogni caso, si tratta di un'iniziativa che strapperà quantomeno un sorriso a chi ha giocato la nona generazione di Pokémon.

Restando in tema di novità a tema mostriciattoli tascabili, vi ricordiamo che tra poche ore andrà in onda il Pokémon Presents 2025, per festeggiare i 29 anni dall'uscita dei primi videogiochi.