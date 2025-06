Nonostante il sistema di trasferimento dati su Nintendo Switch 2 sia piuttosto semplice, sono emersi alcuni problemi seri, soprattutto per i giocatori di Pokémon.

Diversi utenti hanno segnalato di aver perso i propri salvataggi dopo il trasferimento, ritrovandosi su Switch 2 (console che trovate su Amazon) con un nuovo salvataggio da zero invece dei dati originali.

Il caso più emblematico è quello di un utente Reddit, che si è visto costretto a ricominciare Pokémon Scarlatto da capo.

Tornando sulla console originale, il salvataggio non era più presente, essendo già stato trasferito, ma non correttamente riconosciuto sulla nuova console.

A rendere il tutto ancora più grave, c’era il fatto che nel salvataggio c’erano Pokémon provenienti addirittura dall’era Game Boy Advance, oltre a ben 1.000 ore di gioco perse.

Per evitare tragedie del genere, la community consiglia caldamente di utilizzare Pokémon Home prima di avviare qualsiasi trasferimento. Solo i Pokémon depositati in Home sono davvero al sicuro: quelli presenti nei giochi sono a rischio in caso di errore durante la migrazione tra console.

Va detto che Pokémon Home ha una versione gratuita che consente di conservare fino a 30 Pokémon. Se invece avete una collezione più ampia, dovrete sottoscrivere un abbonamento.

Insomma, conservare i propri Pokémon è ormai una questione di affetto e di storia personale per tanti allenatori, soprattutto per chi li porta con sé da generazioni di giochi.

Spendere pochi euro per assicurarsi di non perdere tutto è un piccolo prezzo da pagare per proteggere anni di avventure. E poco non è, considerando l'impegno di certi fan affiatati.

