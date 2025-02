Nota catena di negozi fa scalping con carte Pokémon, i dipendenti: «Abusi da clienti e azienda»

Forse non c'è mai stato un periodo come questo in cui la Pokémon-mania ha creato situazioni surreali, perché a catena di negozi GAME pare stia facendo scalping con l'espansione del gioco di carte collezionabili più richiesta del momento.

Come riporta Eurogamer, il rivenditore britannico GAME è finito al centro delle polemiche per la decisione di applicare una tariffa di spedizione di £19.99 (circa €24) sulle Mini Tin della nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Scarlatto & Violetto Evoluzioni Prismatiche.

Se non seguite il mondo delle carte collezionabili, sappiate che si tratta al momento di un prodotto che ha creato dei veri e propri casi mediatici, con tanto di intervento di The Pokémon Company e assalti da parte dei collezionisti, che hanno portato il prodotto a salire di prezzo in maniera vertiginosa anche su Amazon.

Per quanto riguarda GAME, la scelta introdotta equivale a un vero e proprio ricarico ingiustificato, facendo quasi triplicare il prezzo del prodotto, venduto a £11 (circa €13).

Mentre tutti i prodotti relativi al set sono andati esauriti ovunque, GAME continua a offrire preordini online, ma con l’unica opzione di spedizione “Oversized Delivery” a £19.99. Una situazione che ha esasperato anche il personale dei negozi oltre che gli acquirenti, costretti a pagare un costo sproporzionato rispetto al valore del prodotto.

La stranezza risiede nel fatto che, normalmente, GAME offre la spedizione standard a £4.99, la possibilità di ritiro in negozio per la stessa cifra, o persino una consegna express a £11.99. Tuttavia per il citato set di Pokémon viene unicamente espressa la citata oversized delivery, che è ingiustificata completamente anche dal punto di vista prettamente logistico visto che prodotti ben più ingombranti come PS5 o Nintendo Switch hanno una spedizione più economica.

Le figure responsabili dell'azienda hanno confermato che la scelta di queste spedizioni è intenzionale, pertanto non si può neanche parlare di un errore.

Stando alle dichiarazioni anonime di alcuni dipendenti, gran parte dello stock è stato riservato alla vendita online invece di essere distribuito nei negozi fisici, lasciando i clienti a mani vuote il giorno del lancio. Inoltre, le poche unità arrivate nei punti vendita sarebbero state consegnate in ritardo, smentendo le rassicurazioni fornite in precedenza ai clienti.

«Subiamo costantemente gli abusi dei clienti e della compagnia stessa», ha raccontato un lavoratore, spiegando di essersi sentito ingannato dopo aver assicurato ai clienti che la merce sarebbe arrivata in tempo.

La situazione è surreale anche per quanto riguarda GCC Pokémon Pocket, nel frattempo, che di suo sta avendo il suo fenomeno di bagarinaggio e scalping.