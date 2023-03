Pokémon Scarlatto e Violetto ancora tormentati dai bug: dopo l’ultima patch è tornato l’Uovo Peste

Nonostante l’ultima patch di Pokémon Scarlatto e Violetto avesse promesso di risolvere la maggior parte dei bug presenti, molti fan hanno scoperto che, a causa di una svista di Game Freak, è stato in realtà introdotto il ritorno di uno degli errori più misteriosi e noti tra la community.

Dopo una lunga assenza, sembra infatti che gli episodi di nona generazione (che trovate su Amazon) abbiano “reintrodotto” l’Uovo Peste, un curioso uovo utilizzato dai giochi per gestire eventi imprevisti.

Come riportato da DualShockers, pare che l’evento in questione si verifichi qualora un giocatore scelga di partecipare ai raid di Acquecrespe e Fogliaferrea, le versioni Paradosso di Suicune e Virizion, senza aver prima aggiornato correttamente la propria copia di gioco.

A differenza di quanto solitamente accade con i giochi online, pare infatti che gli sviluppatori si siano dimenticati di bloccare l’accesso a questi eventi a chi possiede versioni precedenti del titolo, provocando così un clamoroso errore per molti utenti.

Gli utenti possono infatti partecipare ugualmente al raid anche senza aver aggiornato Pokémon Scarlatto e Violetto, ma senza la patch 1.2.0 mancherà la stringa di codice necessaria per processare il tutto e aggiungere al vostro team la nuova misteriosa creatura.

Di conseguenza, il gioco sceglierà di processare il tutto affidando agli utenti un «Uovo Peste»: pur essendo descritto e presentando il nome di un semplice Uovo, questo misterioso oggetto non potrà mai realmente schiudersi, restando nel vostro inventario per sempre.

I did not know the update was going, and I was online in my game and a raid showed up. It was an egg, I though was strange but I capture!was the new raid and now I have this as a bug…I can get the new paradox Pokémon!Fix your game! @Pokemon @PokemonNewsUK #PokemonScarletViolet pic.twitter.com/Wv9OptZlBt

— Quoorra (@PMiguelViegas) February 27, 2023