Pokémon Concierge è la nuova serie Netflix, e sembra davvero unica

È stata annunciata una nuova serie sui Pokémon per Netflix, davvero unica nel suo genere e che promette di essere davvero molto interessante per i fan.

Complice il successo degli ultimi capitoli della serie su Nintendo Switch (li trovate su Amazon) e il clamore di Pokémon GO, i mostriciattoli torneranno infatti sul catalogo streaming.

Oltre all’annuncio del DLC in due parti per Scarlatto e Violetto, in occasione dell’evento Pokémon Presents è stato fatto il punto anche sulla nuova serie Netflix.

Come riportato anche da GameSpot, Pokémon Concierge è il titolo del nuovo show di Netflix basato sulla popolare IP, in lavorazione presso Dwarf Studio.

A differenza delle classiche serie cartoon dedicate ai mostriciattoli di The Pokémon Company, Pokémon Concierge sarà una serie animata in stop-motion.

Minyoung Kim, dirigente di Netflix APAC, ha dichiarato che Concierge avrà «una trama completamente nuova che espande l’universo dei Pokémon con un’innovativa animazione in stop-motion».

La serie sarà ambientata al Pokémon Resort, con i Pokémon stessi che fanno visita agli ospiti. Poco sopra potete vedere un breve teaser trailer con Psyduck.

Per chi se lo stesse chiedendo, no, al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Netflix.

Dwarf Studio, lo ricordiamo, è una società di animazione francese nota per il suo lavoro sulla serie Disney+ Monsters at Work e su My Dad the Bounty Hunter per Netflix.

Netflix ospita al momento già diverse serie sui Pokémon, tra cui Pokémon Journeys: The Series e Pokémon The Series: Indigo League.

Restando in tema, il ritorno di Pokémon Sleep è stato rivelato oggi, lunedì 27 febbraio, durante una presentazione che ha mostrato un primo gameplay.

Per concludere, se vi dovesse servire una mano per la ricerca del vostro tesoro in Pokémon Scarlatto e Violetto, vi ricordiamo che potete consultare la nostra guida ai giochi in aggiornamento.