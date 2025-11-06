Mentre Sony sembra aver voltato le spalle al supporto diretto del suo visore PS VR2, alcuni sviluppatori indipendenti continuano a credere nella piattaforma e stanno riempiendo il vuoto lasciato dalla casa giapponese.

Flat2VR Studios rappresenta uno di questi casi virtuosi, avendo appena annunciato un pacchetto di cinque nuovi titoli destinati al dispositivo di realtà virtuale per PlayStation 5. L'azienda ha scelto di celebrare la community dei giocatori VR con una presentazione digitale che ha svelato quattro giochi in uscita nel corso di questo mese e un quinto previsto per il 2026.

Wes Dillon, responsabile delle pubbliche relazioni dello studio, ha sottolineato come queste nuove produzioni nascano dall'entusiasmo dimostrato dai possessori del visore. La passione degli utenti continua a rappresentare una fonte di ispirazione per il team di sviluppo, determinato a portare nuove esperienze immersive sulla piattaforma Sony nonostante il contesto poco favorevole.

Prodotto in caricamento

Tra i titoli annunciati spicca Roboquest VR, uno degli sparatutto in realtà virtuale più attesi dell'anno, che arriverà il 20 novembre. Si tratta di un'esperienza roguelite ad alto ritmo che proietta i giocatori nei panni di un Guardiano alle prese con orde di macchine nemiche in un mondo futuro devastato. Il gameplay punta su sperimentazione e azione frenetica in ambienti progettati per favorire il caos controllato.

Diversa l'impostazione di Shadowgate VR: The Mines of Mythrok, previsto per il 25 novembre, che porta i giocatori nelle profondità di un regno nanico perduto. Equipaggiati con bacchetta e scudo, i partecipanti dovranno padroneggiare la magia elementale, risolvere enigmi antichi e affrontare guardiani imponenti. Il compagno d'avventura è Odino, un corvo dalla lingua tagliente che accompagnerà l'esplorazione tra carrelli minerari ad alta velocità e trappole mortali.

Per gli appassionati di musica e movimento, Audio Trip trasforma lo spazio di gioco in una pista da ballo personale a partire dall'11 novembre. Il titolo si distingue per un approccio artigianale: ogni movimento è stato studiato da coreografi professionisti, garantendo che raccogliere gemme, scivolare lungo nastri o colpire tamburi risulti perfettamente sincronizzato con la colonna sonora. L'assenza di elementi casuali o generati automaticamente dovrebbe regalare la sensazione di danzare letteralmente all'interno della musica.

Già disponibile invece VRacer Hoverbike, un racing game arcade nato specificamente per la realtà virtuale che punta a catturare la pura sensazione di velocità. Il sistema di controllo si basa sui movimenti del corpo: ogni curva viene affrontata inclinandosi fisicamente, replicando i movimenti della moto sullo schermo per un'esperienza intuitiva che secondo gli sviluppatori dovrebbe minimizzare il rischio di nausea da movimento.

La sorpresa maggiore è rappresentata da Rager, titolo inedito la cui uscita è programmata per il 2026.

Definito come qualcosa di molto distante dai tradizionali giochi ritmici, propone duelli brevi e ad alta intensità contro nemici robotici, scontri cinematici con boss e la scalata delle classifiche online.

Ogni battaglia è stata concepita per essere ripetuta in modalità veloce e aggressiva, rompendo gli schemi del genere musicale convenzionale.

L'iniziativa di Flat2VR Studios rappresenta un segnale importante per l'ecosistema PSVR2, dimostrando che esistono realtà pronte a investire sulla piattaforma anche in assenza del sostegno diretto del produttore.

Le probabilità che Sony torni a sviluppare internamente giochi per il suo visore appaiono ormai trascurabili, rendendo il contributo di studi terzi non solo gradito ma essenziale per la sopravvivenza stessa del dispositivo nel mercato della realtà virtuale.