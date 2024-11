Sony non ha dimenticato PS VR 2: ci sono 5 giochi in arrivo

PS VR 2 non è stato esattamente il successo che PlayStation sperava per la sua seconda iterazione della realtà virtuale, e proprio per questo gli aggiornamenti sui nuovi giochi (già noti e non) arriva con un certo sollievo.

Soprattutto per chi ha investito per il visore (lo trovate su Amazon), che almeno avrà altri titoli da attendere e in cui immergersi in prima persona.

Tramite PlayStation Blog, infatti, è arrivata la conferma delle release di alcuni giochi che erano già stati annunciati, ma senza data di uscita.

Uno di questi giochi è disponibile già da oggi, per altro: Mare, un'avventura basata su rompicapi sviluppata da Lonekite Games.

In questo titolo guiderete un compagno dotato di intelligenza artificiale attraverso un arcipelago misterioso, utilizzando fulmini per risolvere enigmi. La versione PS VR2 introduce due modalità distinte: una Classica, che sfrutta il tracciamento oculare per un'esperienza immediata, e una Avanzata, che aumenta la sfida con i controller Sense. Ideale per chi ama riflettere e immergersi in atmosfere meditative.

Per quanto riguarda gli altri annunci, il folle rythm game Trombone Champ: Unflattened è stato confermato per il 26 novembre, in una versione ottimizzata per PS VR2 con l'integrazione dei grilletti adattivi per rendere più realistico il controllo dello strumento.

Il 18 dicembre, invece, sarà il momento del fantasy con Masters of Light, in cui vestirete i panni di un essere luminoso impegnato in battaglie magiche contro un'armata di ombre.

Tra i titoli più interessanti della selezione c'è senz'altro Alien: Rogue Incursion, che porta l’horror fantascientifico nel mondo del VR a partire dal 19 dicembre. Il gioco esplora i temi classici della saga di Alien, con esperimenti aziendali sfuggiti al controllo e la minaccia di Xenomorfi più pericolosi che mai. L’ambientazione e il gameplay promettono di offrire tensione continua, perfetta per i fan del genere.

Per chiudere in bellezza, il 27 marzo 2025 arriverà Hitman World of Assassination. Il team di IO Interactive sta perfezionando l’esperienza per adattarla alle caratteristiche uniche del PS VR2, come i grilletti adattivi e il supporto aptico.

Chissà se questa nuova infornata di giochi potrà risollevare le vendite del visore, che non sono state mai elevate dal lancio.