Avatar di Mikelut76 0
0
Purtroppo tutti i minus indicati sono obbiettivamente veri.
Aggiungerei l'autonomia tra gli ostacoli hardware che hanno determinato il flop di questa tecnologia in ambito gaming: VR è sinonimo anche di movimenti in libertà, ma questa libertà viene meno dopo 1 ora e mezzo, forse 2, quando cioè la batteria del visore si scarica.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Daxter 9
0
Premetto che amo la VR.Detto questo,il motivo e’ semplice.Le persone lavorano,hanno impegni,fanno sport ecc ecc.Quando si torna a casa dopo una giornata di lavoro,studio o altro,vogliamo solo metterci a sedere,premere un bottone e GIOCARE.Questo spiega il successo di switch e la fatica della VR.Ma la VR resta Comunque una tecnologia molto interessante con un grande potenziale.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.