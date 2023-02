PS VR 2 prezzo: quanto costa il nuovo visore PlayStation?

Fin da quando è stato confermato, il prezzo di PS VR 2 ha fatto sicuramente parlare di sé. Sony, infatti, ha deciso di proporre il suo nuovo visore per la realtà virtuale a un costo che supera il prezzo di PS5 stessa – console necessaria per poter giocare con l’headset.

Se, quindi, siete interessati ad acquistare PlayStation VR 2, sappiate che i prezzi di listino sul mercato sono quelli che seguono:

PlayStation VR 2 : 599,99 euro (solo visore e controller) | Vedilo su Amazon

: 599,99 euro (solo visore e controller) | Vedilo su Amazon PlayStation VR + Horizon: Call of the Mountain: 649,99 euro (bundle con visore + gioco digitale da riscattare su PlayStation Store) | Vedilo su Amazon

Va da sé che, con PS5 standard che costa 549 euro dopo l’aumento di prezzo (mentre la Digital costa 449 euro), il prezzo potrebbe suonare abbastanza proibitivo per chi vuole avvicinarsi alla VR soprattutto perché curioso, piuttosto che non perché sia particolarmente convinto da questo peculiare modo di videogiocare.

Quanto costa PS VR 2?

PS VR 2 costa troppo?

È la domanda da un milione di dollari (scusate, era proprio il caso di dirlo, ndr): possiamo dire che PS VR 2 costa troppo? Se consideriamo che un appassionato, per avvicinarsi alle esperienze offerte da questo visore, deve sommare sia il prezzo dell’headset che quello della console, sicuramente parliamo di una cifra non proprio bassa.

Al momento, il mercato della VR sta proponendo anche delle soluzioni standalone: sono prodotti che, come ad esempio Meta Quest 2, non hanno bisogno di un computer o una console di appoggio, perché l’intera esperienza viene elaborata semplicemente dal dispositivo, che lavora in modo indipendente.

Tuttavia, a livello di specifiche e ambizioni, PS VR 2 è più vicino a proposte per il PC gaming come quelle della linea VIVE di HTC, che non a Meta Quest 2.

E, se volete farvi un’idea di dove si piazzi la soluzione di Sony nel mercato odierno, questi sono i costi di listino di alcuni dei più recenti visori per la VR che trovate in vendita: