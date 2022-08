PlayStation VR 2, Sony svela la finestra di lancio: ecco quando uscirà

Con un brevissimo messaggio rilasciato a sorpresa nella notte sui propri canali social, Sony ha svelato ufficialmente quale sarà la finestra di lancio di PlayStation VR 2, il visore di ultima generazione per PS5.

Il successore del primo PS VR (potete recuperarlo in bundle su Amazon) era inizialmente previsto entro la fine del 2022, ma la casa di PlayStation ha confermato che sarà necessario ancora qualche mese in più.

Tuttavia, l’attesa non si rivelerà essere particolarmente lunga: PlayStation VR 2 sarà infatti disponibile sul mercato a partire dall’inizio del 2023. Una finestra di lancio che sembra lasciare intendere una probabile uscita entro marzo 2023, mese che segna la fine dell’anno fiscale.

Confermate dunque le voci che suggerivano a più riprese un rinvio del visore, probabilmente dovute alla volontà di Sony di garantire la maggior quantità di scorte di PS5 possibili.

L’uscita per i primi mesi del 2023 è stata confermata da PlayStation Italia, garantendo dunque anche per il nostro territorio la release del visore next-gen entro l’inizio del prossimo anno.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli sull’uscita, ma nei prossimi mesi potrebbero arrivare ulteriori certezze e l’annuncio di una data definitiva, di cui vi informeremo prontamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo che PlayStation VR 2 è uno dei prodotti su cui Sony punta maggiormente per il futuro: la compagnia è infatti pronta a lanciare non solo tanti titoli in esclusiva, ma è convinta che rappresenterà un vero e proprio punto di riferimento per il settore della realtà virtuale.

Non ci resta dunque che attendere fiduciosi il prossimo anno e scoprire se le grandi promesse di Sony saranno effettivamente mantenute.

Appena un mese fa, Sony ci aveva illustrato nel dettaglio le nuove feature next-gen del visore: tra le tante novità annunciate c’è anche la possibilità di personalizzare l’ambiente di gioco per adattarlo alla propria stanza, che sarà anche possibile scansionare o vedere senza togliersi il visore.

In ogni caso, la compagnia ha promesso che ci sarà tanto con cui divertirsi già a partire dal day-one: saranno infatti disponibili oltre 20 giochi importanti al lancio, tra i quali ci sarà lo spin-off di Horizon in esclusiva.