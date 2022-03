PlayStation VR 2 è davvero next-gen: le prestazioni sono spettacolari

C’è sicuramente molto entusiasmo per PlayStation VR 2, il nuovo visore progettato da Sony per la realtà virtuale su PS5: le promesse fatte durante l’annuncio sono sicuramente molto intriganti e promettono di essere una rivoluzione in questo settore.

Il successore di PlayStation VR introdurrà infatti diverse tecnologie interessanti, che consentiranno di migliorare notevolmente le performance e renderlo un visore dalle prestazioni davvero next-gen.

Il nuovo eye-tracking è una delle moderne tecnologie di cui si è discusso più spesso, anche a causa di un messaggio criptico che lasciava intuire un possibile rinvio del prodotto.

Per il momento, tale ipotesi sembrerebbe essere stata scongiurata, ma se un rinvio avverrà sarà a causa dell’attuale carenza di PS5 sul mercato, che potrebbe spingere Sony a prendersi più tempo per rilasciare il visore al momento giusto.

In ogni caso, le notizie che arrivano da chi ha provato PlayStation VR 2 sono assolutamente positive: come riportato da Android Central (via PlayStation LifeStyle), i programmatori di Unity hanno avuto la possibilità di provarlo approfonditamente durante la Game Developers Conference 2022.

Secondo quanto segnalato da chi ha avuto la possibilità di provarlo, l’impatto che il foveated rendering e il moderno eye tracking riescono ad avere sulle performance è stato tale da aver garantito prestazioni superiori di circa 3.6 volte rispetto alle specifiche dichiarate ufficialmente, se applicate entrambe correttamente.

Anche solo l’applicazione del foveated rendering è comunque in grado di garantire prestazioni superiori di 2.5 volte: si tratta dunque di un notevole balzo in avanti rispetto al primo PlayStation VR e la dimostrazione perfetta della realtà virtuale pronta a diventare next-gen.

Ricordiamo che il foveated rendering è una tecnologia che consente al visore di non renderizzare le grafiche lontane dal nostro campo visivo, ottimizzando così la qualità di ciò che possiamo effettivamente osservare e migliorando l’immersione dei giocatori.

L’utilizzo accurato di queste tecnologie consente dunque di ottimizzare al meglio le specifiche del prodotto e garantire un’immersione senza pari, che può arrivare a sfidare anche i più grandi competitor sul mercato, come gli Oculus Quest.

In attesa di scoprirne di più su questo nuovo affascinante visore, abbiamo già riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo su PlayStation VR 2 in un nostro speciale.