PlayStation torna alla Milan Games Week: ci sarà anche Aloy!

Durante l’imminente Milan Games Week & Cartoomics, ci sarà spazio anche per il mondo PlayStation. A confermarlo, raggiungendoci con una nota stampa, è Sony Interactive Entertainment Italia, che ha ribadito la sua partecipazione alla kermesse meneghina dal 25 al 27 novembre prossimi.

All’interno del padiglione 16 di Fiera Milano Rho, nella Gaming Zone powered by GameStop, SIE Italia permetterà ai giocatori di provare diversi videogiochi direttamente su PS5.

Tra questi, ci saranno postazioni per mettere alla prova in prima persona Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok – che hanno rappresentato la line-up first-party di quest’anno per le console di casa Sony.

«E per celebrare la partnership tra Gran Turismo 7 e Brembo, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di impianti frenanti, i giocatori avranno la possibilità di vivere l’emozione e l’adrenalina garantite da GT7 a bordo del simulatore ufficiale Brembo» aggiunge Sony, sottolineando quindi l’opportunità per gli amanti della simulazione di guida.

Lo spazio dedicato a PlayStation sarà anche accogliente per alcuni giochi third party particolarmente attesi. Ci saranno infatti le anteprime di:

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (Square Enix)

(Square Enix) Forspoken (Square Enix)

(Square Enix) Street Fighter 6 (Capcom).

Inoltre, potrete divertirvi con:

FIFA 23 (EA)

(EA) NBA 2K23 (2K Games)

(2K Games) Gotham Knights (Warner Bros.)

(Warner Bros.) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision).

E, dopo aver accolto i giocatori anche al recente Lucca Comics and Games, tornerà anche in questa occasione #LACASADEIPLAYER, il format vodcast di SIE che vi porta alla scoperta del nuovo PlayStation Plus.

I due streamer ufficiali di PlayStation, FortuTheGamer e Prattquello, in compagnia del veterano Ualone, accoglieranno diversi ospiti nel salotto di PlayStation: ci saranno il giocatore professionista Pow3r, MikeShowSha e l’amatissimo attore Troy Baker – voce, tra gli altri, di Joel Miller nella saga di The Last of Us.

La statua di Aloy torna alla MGW questo weekend

Infine, torna anche la statua dedicata ad Aloy, che lo scorso febbraio accompagnò a Firenze il lancio di Horizon: Forbidden West.

Durante la fiera, spiega PlayStation, potrete «ammirare nuovamente la statua dedicata ad Aloy, audace protagonista della saga di Horizon, installata lo scorso febbraio a Firenze, in occasione dell’uscita di Horizon Forbidden West, come placeholder per tutte le donne del passato che ne abbiano condiviso i valori e che abbiano contribuito ad accrescere il patrimonio artistico, culturale, scientifico e sociale del nostro Paese».

Seguite i canali ufficiali di PlayStation, come Instagram e Twitter, per tutte le novità sullo stand e gli eventi alla Milan Games Week da parte di Sony.