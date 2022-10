Anche PlayStation al Lucca Comics & Games 2022: arriva #LaCasaDeiPlayer

Lucca Comics and Games sarà l’occasione per scoprire da vicino anche PlayStation Plus: ad annunciarlo è stata Sony Interactive Entertainment Italia, che ha confermato ufficialmente la sua partecipazione all’edizione 2022 del celebre festival che coinvolge videogiochi, serie TV, fumetti, gioco e cinema.

La manifestazione, che si svolgerà lungo cinque giorni (dal 28 ottobre al 1 novembre) ospiterà così in Piazza dell’Anfiteatro nientemeno che #LaCasadeiPlayer, il contenitore firmato Sony dedicato al mondo di PS Plus.

Il format è nato qualche settimana fa come vodcast e ve ne avevamo dato notizia in occasione del primo episodio: in questo caso, però, diventerà anche un salotto fisico in piena regola.

In una imponente cupola geodetica, il giornalista Ualone e i due padroni di casa FortuTheGamer e Prattquello (volti anche del canale Twitch ufficiale di PlayStation) accoglieranno ospiti dal mondo dei videogiochi, per scoprire insieme le proposte di PlayStation Plus.

PlayStation sarà al Lucca Comics and Games 2022

A fargli compagnia saranno, tra gli altri, il celebre MikeShowSha, che conta oltre 3 milioni di iscritti sul suo canale YouTube e oltre 700.000 follower su Twitch. Con lui anche Francesco Frank Lotta, conduttore su base quotidiana di Radio Deejay – grande amante del mondo dei videogiochi.

Attenzione, però, perché anche chi non riuscirà a essere fisicamente a Lucca potrà seguire a distanza gli appuntamenti. Come spiegatoci da Sony, «tutti gli appuntamenti all’interno de #LaCasadeiPlayer, durante i cinque giorni di manifestazione, saranno trasmessi in diretta sul canale Twitch ufficiale di PlayStation Italia».

In questo modo, potrete entrare ne #LaCasadeiPlayer anche stando comodamente seduti sul divano della vostra casa.

Vi ricordiamo che potete seguire anche i canali ufficiali di PlayStation Italia, come Facebook e Twitter, per rimanere aggiornati sulle iniziative della compagnia: i suoi motori, come immaginerete, sono caldi in vista del lancio di God of War: Ragnarok e proprio pochi giorni fa vi abbiamo raccontato di una peculiare iniziativa che premierà i fan di Kratos più audaci.