PS2, una feature nascosta per oltre 10 anni migliora i giochi su PS3

Per i possessori di una PS3, l’unico metodo per poter emulare i classici usciti su PS2 è quello di acquistare le relative versioni digitali dal PlayStation Store, che grazie ad un segreto scoperto da poco dalla community possono migliorare notevolmente.

Uno di questi era Digital Devil Saga, uno spin-off della popolare saga di giochi di ruolo Shin Megami Tensei, la cui versione PS3 sfortunatamente non era stata ottimizzata nel migliore dei modi.

L’utente Twitter Stickman Sham ha però segnalato una feature che è rimasta nascosta agli utenti per oltre 10 anni e che è in grado di rendere questo titolo «giocabile»: un menù segreto delle impostazioni.

Non è necessario fare alcuna modifica alla propria console e si tratta di una caratteristica che, a quanto pare, è valida per tutti i classici PS2 disponibili sul PlayStation Store di PS3.

Per poter accedere a questa feature segreta basterà tenere premuti contemporaneamente la freccia a sinistra del D-pad, quadrato, L1 e R1 per 10 secondi, rilasciarli ed accedere al menù delle impostazioni dopo aver premuto il pulsante PS centrale.

Se avrete fatto quest’operazione correttamente, potrete osservare delle impostazioni aggiuntive che potrete modificare a vostro piacimento per migliorare la performance dei giochi emulati.

apparently the PS3 store version of Digital Devil Saga is actually playable thanks to this hidden settings menu, shoutouts to @Freedom_PulseSR and @RPGLimitBreak pic.twitter.com/RDESQSMlax

— Stickman Sham (@StickmanSham) June 20, 2021