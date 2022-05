PlayStation Store svela le nuove offerte del weekend: ci sono amatissimi open world

PlayStation Store ha appena svelato le nuove interessanti promozioni del fine settimana, disponibili solo per pochi giorni su molte delle produzioni più amate sulla console di casa Sony.

Queste offerte sono disponibili per tutti gli utenti in possesso di un account PlayStation, senza alcuna necessità di iscriversi ad ulteriori servizi in abbonamento: tra gli sconti del weekend sono disponibili anche grandi giochi di recente uscita.

Emerge infatti in particolar modo lo sconto dedicato a Dying Light 2 Stay Human, l’action survival open world di Techland che ha conquistato il pubblico, dimostrandosi uno dei migliori titoli del 2022 (potete acquistarlo in offerta anche su Amazon).

Da oggi potrete dunque approfittare di uno sconto del 20% su questa imperdibile produzione, dove potrete sfruttare tutte le vostre abilità di combattimento e nel parkour per portare a vostro favore anche gli scontri più pericolosi: Dying Light 2 è dunque acquistabile a 55,99€ nella sua edizione standard, che include entrambe le versioni PS4 e PS5.

Rimanendo in tema open world, non possiamo poi non sottolineare anche le offerte dedicate a Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V, gli amatissimi capolavori di Rockstar Games: potrete acquistarli rispettivamente con sconti del 60% e del 58%.

Anche GTA Trilogy The Definitive Edition è disponibile in offerta con una riduzione di prezzo del 33%, per rivivere immediatamente i tre episodi della serie più amati dai fan.

Cambiando invece completamente genere videoludico, un’altra offerta dedicata a una produzione molto recente che vogliamo segnalarvi è invece relativa a WWE 2K22, l’ultimo capitolo dedicato a tutti i fan del wrestling: potrete acquistare le versioni per PS5, PS4 e la nWo 4-Life Edition con sconti del 25%.

Di seguito vi riepilogheremo tutti i giochi disponibili in offerta su PlayStation Store per il fine settimana: potete consultare nel dettaglio tutte le proposte al seguente indirizzo.

Dying Light 2 Stay Human

WWE 2K22

NBA 2K22

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition

Mafia Trilogy

Sid Meier’s Civilization VI

Red Dead Online

PGA Tour 2K21

Borderlands 3

L.A. Noire

The Outer Worlds

Tutte le offerte saranno disponibili fino a martedì 10 maggio alle ore 00.59: vi consigliamo dunque di approfittare di queste occasioni il prima possibile per passare il fine settimana con i vostri nuovi titoli preferiti.

Ricordiamo inoltre che tra gli sconti lampo della settimana è disponibile anche un altro grande titolo sportivo pubblicato da Take-Two: si tratta di NBA 2K22, la celebre simulazione di basket scontata fino all’86%.

Suggeriamo inoltre di non lasciarvi sfuggire l’ultima offerta della settimana, dedicata a una recentissima esclusiva PS5 pubblicata da Bethesda.

Ma non solo: ancora per pochi giorni di tempo, avrete la possibilità di risparmiare fino al 90% sui migliori giochi giapponesi grazie agli sconti dedicati alla Settimana d’Oro.