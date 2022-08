Destiny 2 arriva su Epic Games Store, e c’è un regalo gratis per tutti

Destiny 2 si prepara al suo futuro grazie all’arrivo di nuovi contenuti, resi noti in un nuovo evento tenutosi durante la giornata di oggi, 23 agosto.

Il looter shooter di Bungie, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, ha vissuto alti e bassi, ma a quanto pare la strada è ancora lunga.

Il gioco, la cui IP è ora di PlayStation – visto che l’acquisizione è stata finalmente completata – non ha infatti intenzione di fermarsi.

Ora, dopo l’annuncio delle novità rese note in data odierna, è arrivata una notizia che farà sicuramente felici gli utenti di Epic Games Store.

Come riportato anche da Polygon, Bungie ha fatto un annuncio a sorpresa: Destiny 2 è infatti in arrivo sull’Epic Games Store.

Il gioco e tutte le sue espansioni arriveranno sulla nuova piattaforma, e i Guardiani potranno quindi riprendere il gioco da dove lo avevano lasciato su Steam o su console.

Attenzione, però: non si tratta di un accordo di esclusività con Epic. Come per molti altri titoli, i giocatori potranno semplicemente scegliere il negozio che preferiscono (o quello in cui hanno più amici).

Grazie alla funzione crossplay di Destiny 2, i Guardiani dovrebbero essere anche in grado di passare da Steam a Epic Games Store senza problemi.

C’è pero un’altra buona notizia: per celebrare l’uscita di Destiny 2 sull’Epic Games Store, Bungie ha lanciato una prova gratuita di tutte le espansioni del gioco, su tutte le piattaforme.

Per tutta la prossima settimana, quindi i Guardiani potranno provare gratuitamente tutti i contenuti dell’espansione che non possiedono. Una volta terminato il periodo di prova, i giocatori dovranno necessariamente acquistare il tutto per continuare a giocare.

Ricordiamo anche che il franchise di Bungie diventerà un film, o così pare, come aveva lasciato intendere Sony in una delle sue ultime dichiarazioni.

Ma non solo: sapevate, invece, che secondo molti la schermata di caricamento del gioco è la migliore di sempre?