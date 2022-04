Il GOTY 2021 diventa un film Amazon, e ci sarà di mezzo The Rock

Non solo il gioco di Josef Fares ha ottenuto il premio come Gioco dell’Anno 2021 ai The Game Awards, ma a quanto pare It Takes Two arriverà presto anche sul catalogo di Amazon Prime Video.

It Takes Two ha quindi trionfato nella scorsa stagione videoludica, portandosi a casa il premio più ambito di sempre.

Il vincitore indiscusso agli ultimi TGA, diventerà quindi un film e a quanto pare sarà prodotto da un vero e proprio big dell’industria cinematografica: The Rock.

Come riportato da Variety, Dwayne Johnson si dovrebbe infatti occupare di produrre la pellicola, la quale non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Il magazine online ha riferito a gennaio che il gioco sarebbe stato adattato per lo schermo: dj2 Entertainment produrrà il film, con Seven Bucks Productions ora a bordo del progetto insieme ad Amazon Studios.

Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrranno per conto della Seven Bucks, mentre sempre secondo le fonti, The Rock potrebbe anche recitare nel film, sebbene al momento non vi sia nulla di ufficiale.

Poco sotto, il tweet di Geoff Keighley, ‘patron’ dei TGA:

Dwayne Johnson (@therock) will executive produce the IT TAKES TWO movie, which according to Variety, will air on Amazon Prime. pic.twitter.com/FfzU4v3319 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 20, 2022

L’adattamento cinematografico seguirà le vicende di May e Cody che, mentre attraversano i tumulti di un divorzio, trovano le loro menti trasportate in due bambole che la loro figlia, Rose, ha fatto per rappresentarli.

Insieme, devono intraprendere un viaggio decisamente fantastico al fine di trovare un modo per tornare nei loro corpi.

