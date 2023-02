PlayStation Store sta regalando diversi buoni sconto ai fan su PS App

Stando alle ultime segnalazioni arrivate in rete, pare che diversi utenti stiano ricevendo un gradito omaggio da Sony: sembra infatti che stiano arrivando tramite la PS App ufficiale diversi buoni sconto da utilizzare sul PlayStation Store.

I buoni in questione avrebbero un valore del 10% e potrebbero essere utilizzati su qualunque gioco disponibile, non solo su uscite recenti come God of War Ragnarok (che trovate anche su Amazon) ma su ogni transazione dello store.

Come riportato da Push Square, l’unico reale limite è la necessità di utilizzare l’applicazione ufficiale per effettuare acquisti: l’iniziativa sembrerebbe essere dunque studiata per promuovere l’utilizzo di PS App anche per le transazioni online.

Sfortunatamente non sono attualmente chiari i criteri di selezione per gli utenti, che sembrerebbero essere stati estratti a sorte: il nostro consiglio è dunque di controllare le vostre e-mail e app per scoprire se avete ricevuto questo regalo.

Secondo quanto riportato, non ci sarebbe alcun limite al numero di giochi che è possibile acquistare, dato che si tratta di uno sconto valido per un’unica transazione completa su PlayStation Store.

Di conseguenza, se fate parte dei fortunati utenti selezionati per questa promozione, potrete aggiungere diversi giochi al carrello e risparmiare il 10% sul prezzo finale, senza alcuna ulteriore limitazione.

Il tutto, naturalmente, a patto di utilizzare il vostro smartphone con la PS App ufficiale: non sappiamo al momento se siano stati già inviati tutti i codici o se sono previste ulteriori ondate di buoni sconto, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Se siete alla ricerca di prodotti in sconto su PlayStation Store, a prescindere che siate stati scelti o meno per il nuovo codice, vi ricordiamo che potete acquistare tantissimi giochi premiati dalla critica in offerta, oltre a poter approfittare della nuova promozione settimanale dedicata a Cyberpunk 2077.

Restando in tema di annunci a sorpresa, proprio pochi istanti fa è stato svelato il nuovo aggiornamento in versione beta per PS5: ecco tutte le novità che saranno disponibili con la nuova patch.