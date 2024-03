I giochi più scaricati da PlayStation Store a febbraio mostrano i gusti dei giocatori

Siam ormai a marzo ed è ancora tempo di classifiche, come quella dei giochi più scaricati a febbraio 2024 dal PlayStation Store.

Sono già usciti molti titoli importanti (come Final Fantasy VII Rebirth, che trovate su Amazon) ma l'anno è iniziato da poco, ragion per cui le sorprese non mancheranno.

Come svela il PlayStation Blog, infatti, Helldivers 2 domina la classifica americana ed europea su PS5, mentre a seguire troviamo Final Fantasy VII Rebirth.

Terza posizione americana per Suicide Squad: Kill the Justice League, mentre in Europa è EA Sports FC 24 a guadagnare il terzo posto. La classifica PS4 USA ed EU vede invece in testa un big assoluto come Red Dead Redemption 2.

Ecco i cinque videogiochi più scaricati su PS5 e PS5 da PlayStation Store nel mese di febbraio 2024, sia in America e Canada che in Europa (Italia inclusa):

Top download PS5 in USA/Canada

HELLDIVERS 2 FINAL FANTASY VII REBIRTH Suicide Squad: Kill the Justice League Madden NFL 24 NBA 2K24

Top download PS5 in Europa

HELLDIVERS 2 FINAL FANTASY VII REBIRTH EA SPORTS FC 24 Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft Grand Theft Auto V

Top download PS4 in USA/Canada

Red Dead Redemption 2 Minecraft Madden NFL 24 Call of Duty: Modern Warfare III NBA 2K24

Top download PS4 in Europa

Red Dead Redemption 2 Minecraft EA SPORTS FC 24 Need for Speed Heat A Way Out

Classifiche a parte, noi continuiamo a proporvi mese per mese le varie novità, in modo da non perdervi tutto quello che sta arrivando sull'ammiraglia di casa Sony, come in questo marzo.

Ma non solo: sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential: ecco la lista completa con i 4 omaggi di marzo 2024.

Infine, sa nuova promozione "Divertimento Continuo" è disponibile su PlayStation Store: scopriamo i migliori giochi disponibili in offerta.