PlayStation Store, sconti fino all’85% su edizioni remastered e retrogaming: ecco i migliori

La nuova settimana di PlayStation Store si è rivelata ricca di promozioni particolarmente interessanti, proponendo anche sconti dedicati ai giocatori più nostalgici con imperdibili edizioni remastered e produzioni per gli amanti del retrogaming.

Anche rimasterizzazioni e giochi retrò sono infatti tra i protagonisti delle nuove offerte a tempo limitato dello store per le console di casa Sony, con sconti fino all’85% sulle migliori esclusive e produzioni di terze parti.

Dopo aver dunque già svelato lo sconto settimanale su Call of Duty Modern Warfare II e le promozioni dedicate alle più grandi produzioni Capcom, questa volta approfondiremo insieme a voi tutte le migliori perle nostalgiche da non lasciarvi scappare.

Un esempio particolarmente importante che ci sentiamo in dovere di segnalarvi è sicuramente l’offerta dedicata a God of War III Remastered, l’epica conclusione della prima trilogia di Kratos che potrà essere vostro a soli 9,99€, grazie a uno sconto del 50% (se lo preferite in edizione fisica, lo trovate anche su Amazon).

Potrete trovare anche le più interessanti produzioni di terze parti con sconti particolarmente generosi: un esempio è la collezione Batman Return to Arkham, che include Arkham Asylum e Arkham City in un unico pacchetto con una riduzione di prezzo dell’80%.

Tra le offerte più generose e che vi consigliamo di non sottovalutare vogliamo inoltre segnalarvi anche Sleeping Dogs Definitive Edition, l’edizione rimasterizzata dell’open world che ora può essere vostro addirittura a meno di 5 euro, con lo sconto dell’85%.

Potete trovare l’elenco completo con tutti i nuovi sconti di PlayStation Store dirigendovi alla seguente pagina ufficiale. Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo inoltre deciso di selezionare per voi i migliori titoli che potete acquistare in offerta:

Batman: Return to Arkham a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80% BioShock Remastered a 7,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 60%

a 7,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 60% Canis Canem Edit a 8,99€ (anziché 14,99€) – Sconto del 40%

a 8,99€ (anziché 14,99€) – Sconto del 40% Crysis Remastered Trilogy a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50% Dead Island Definitive Edition a 2,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’85%

a 2,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’85% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Final Fantasy VIII Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85%

a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85% Streets of Rage 4 a 12,49€ (anziché 24,99€) – Sconto del 50%

a 12,49€ (anziché 24,99€) – Sconto del 50% The Last of Us: Left Behind (Standalone) a 4,99€ (anziché 9,99€) – Sconto del 50%

Questi naturalmente sono solo alcuni dei tantissimi giochi proposti nelle nuove offerte, che vi consigliamo di consultare integralmente: avete tempo fino a giovedì 23 marzo per poter approfittare di queste occasioni.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi inoltre che avete ancora una settimana di tempo per consultare gli sconti di Mega Marzo: abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi a meno di 10 euro da non farvi scappare.