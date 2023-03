PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è dedicata a un grandissimo sparatutto

PlayStation Store ha svelato una nuova offerta settimanale per il mese di marzo, dedicata all’ultimo capitolo della saga sparatutto in prima persona più amata di sempre dai videogiocatori di tutto il mondo.

Naturalmente non possiamo che parlare di Call of Duty Modern Warfare II, l’ultimo episodio record di incassi per Activision Blizzard che oggi potrà essere vostro con un’offerta a tempo limitato molto speciale (se preferite le edizioni fisiche, lo trovate in sconto anche su Amazon).

Il negozio digitale di casa Sony ha deciso di offrire questo amatissimo sparatutto in prima persona con un’offerta dedicata al Bundle Cross-gen, che include cioè entrambe le edizioni PS5 e PS4 in un unico pacchetto.

Potrete dunque fare vostro Modern Warfare II su entrambe le console con una riduzione di prezzo del 35% a soli 51,98€, contro i 79,98€ regolarmente richiesti per acquistare il bundle senza offerte.

Trattandosi naturalmente di un’offerta settimanale, avrete a disposizione soltanto 7 giorni di tempo per poter approfittare di questa imperdibile promozione, a differenza degli altri sconti regolarmente proposti su PlayStation Store.

Non sarà naturalmente necessario inoltre avere alcun abbonamento o effettuare alcun acquisto aggiuntivo, dato che la proposta è regolarmente disponibile per tutti gli utenti: naturalmente, se vorrete però accedere alle funzionalità multiplayer del prodotto, dovrete avere a disposizione un’iscrizione attiva a PlayStation Plus.

Potete consultare tutti i dettagli della proposta ed eventualmente procedere all’acquisto non solo direttamente dalle vostre console PS5 o PS4, ma anche comodamente sul vostro browser o dalla PS App dedicata facendo semplicemente clic al seguente indirizzo.

L’offerta resterà valida fino a giovedì 16 marzo alle ore 00.59, mentre dal prossimo mercoledì 15 marzo dovrebbe essere disponibile un nuovo sconto settimanale su PlayStation Store: vi terremo naturalmente informati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Da poche ore sono stati svelati anche gli eccezionali sconti fino all’80% dedicati ai più amati giochi Capcom, per i quali avrete due settimane di tempo: abbiamo riepilogato per voi sulle nostre pagine i migliori giochi che potete acquistare con questa promozione.

Ricordiamo inoltre che avete ancora una settimana di tempo a disposizione per approfittare degli sconti di «Mega Marzo» con tantissimi titoli imperdibili: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo segnalato per voi anche le migliori perle a meno di 10 euro da non lasciarvi scappare.