PlayStation Store, nuovi sconti fino all’80% sui più amati giochi Capcom: ecco i migliori

Come ogni mercoledì mattina, PlayStation Store ha deciso di svelare le nuove offerte settimanali dedicate a tutti i fan PS5 e PS4, proponendo anche una promozione particolarmente interessante dedicata a uno dei publisher videoludici più amati in tutto il mondo.

Lo store ha infatti deciso di proporre numerosi sconti fino all’80% dedicati ai migliori giochi di casa Capcom, imperdibili per chiunque volesse recuperare uno o più capitoli delle saghe più amate della casa di produzione.

Un esempio è naturalmente rappresentato da Resident Evil Village, il premiatissimo ultimo capitolo della saga survival horror: potete acquistare l’edizione base con il 50% di sconto o la Gold Edition con una riduzione di prezzo del 40% (se preferite l’edizione fisica, lo trovate anche su Amazon).

Un’altra offerta particolarmente interessante è dedicata anche alla Raccoon City Edition, la raccolta che include i remake di Resident Evil 2 e 3 che potrà essere vostra con un generosissimo 75% di sconto.

Naturalmente, Resident Evil non è l’unico franchise Capcom in offerta con le nuove promozioni settimanali di PlayStation Store: segnaliamo infatti anche gli sconti dedicati alla serie Devil May Cry, come la Special Edition di DMC5 che potrà essere vostra con il 50% di sconto.

Anche il recente Monster Hunter Rise potrà essere vostro con la stessa riduzione di prezzo, mentre una delle offerte più generose da non lasciarsi scappare è sicuramente Dragon’s Dogma Dark Arisen, disponibile addirittura a meno di 5 euro con una riduzione dell’80% sul prezzo.

Potete trovare tutti i giochi e i contenuti aggiuntivi in offerta di Capcom al seguente indirizzo: di seguito invece, per aiutarvi nella vostra scelta, vi segnaleremo tutti i migliori giochi in sconto su PlayStation Store.

Capcom Fighting Bundle a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Devil May Cry HD Collection & 4 Special Edition a 14,84€ (anziché 44,99€) – Sconto del 67%

a 14,84€ (anziché 44,99€) – Sconto del 67% Dragon’s Dogma: Dark Arisen a 4,99€ (anziché 24,99€) – Sconto dell’80%

a 4,99€ (anziché 24,99€) – Sconto dell’80% Mega Man 30th Anniversary Bundle a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50% Monster Hunter Rise a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy a 14,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 50% Raccoon City Edition (Resident Evil 2 + 3) a 14,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 75%

a 14,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 75% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Ultimate Marvel vs Capcom 3 a 7,49€ (anziché 24,99€) – Sconto del 70%

Tutte le offerte dedicate ai franchise Capcom resteranno disponibili fino al 23 marzo alle ore 00.59: come di consueto, avrete dunque circa due settimane di tempo per approfittare di questi nuovi grandi sconti.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che sono ancora disponibili gli Sconti «Mega Marzo» su PlayStation Store: se volete risparmiare il più possibile, abbiamo segnalato per voi anche tutte le migliori perle disponibili a meno di 10 euro.

Restando in tema di novità, proprio poche ore fa è stato svelato il nuovo aggiornamento PS5 scaricabile da oggi: abbiamo riepilogato per voi tutte le nuove feature in arrivo con la versione 7.0.