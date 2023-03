PlayStation Store, arrivano gli sconti di «Mega marzo» fino al 90%: ecco i migliori

PlayStation Store ha deciso di celebrare l’inizio del terzo mese dell’anno con una nuova imperdibile promozione per tutti gli appassionati: da questo momento sono infatti disponibili gli sconti di «Mega marzo» fino al 90% sul negozio digitale di PS5 e PS4.

Le offerte settimanali di PS Store sono particolarmente interessanti per chi è alla ricerca di nuovi giochi da aggiungere al proprio catalogo PS5 (trovate la console in bundle con God of War Ragnarok su Amazon): in questo caso, gli utenti potranno approfittare di sconti sui più grandi videogiochi disponibili per le console di casa Sony.

Tra poche ore terminerà ufficialmente l’ultima offerta settimanale di febbraio, mentre da questo momento potrete approfittare di riduzioni di prezzo su alcuni dei più grandi giochi dell’ultimo periodo, come il sorprendente Cyberpunk 2077.

L’ultimo ambizioso gioco di ruolo di CD Projekt può infatti essere vostro al 50% in meno: potrete dunque acquistarlo a soli 24.99€, contro i 49.99€ regolarmente proposti dallo store.

Un’altra proposta particolarmente interessante è sicuramente dedicata alla Digital Deluxe Edition di The Callisto Protocol, uno dei titoli più attesi dello scorso anno che oggi potrà essere vostro con il 30% di sconto.

Tra le offerte potrete però trovare anche le più amate esclusive PlayStation, come Bloodborne, Death Stranding Director’s Cut e Final Fantasy VII Remake, ma anche offerte ancora più vantaggiose come l’incredibile 90% riservato a Star Wars Jedi Fallen Order.

Di seguito vi riporteremo una nostra selezione con i migliori giochi in sconto su PlayStation con gli sconti di «Mega marzo», ma vi raccomandiamo di consultare l’elenco completo al seguente indirizzo.

Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60% Cyberpunk 2077 a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50% Death Stranding Director’s Cut a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60% Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition a 23,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 60%

a 23,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 60% Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition a 53,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 40%

a 53,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 40% FIFA 23 Ultimate Edition a 39,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 60%

a 39,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 60% Final Fantasy VII Remake Intergrade a 45,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 43%

a 45,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 43% LEGO Star Wars: Skywalker Saga Galactic Edition a 31,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 60%

a 31,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 60% Return to Monkey Island a 18,74€ (anziché 24,99€) – Sconto del 25%

a 18,74€ (anziché 24,99€) – Sconto del 25% Saints Row a 31,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 55%

a 31,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 55% Star Wars Jedi: Fallen Order a 4,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 90%

a 4,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 90% Tactics Ogre: Reborn a 34,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 30%

a 34,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 30% The Callisto Protocol Digital Deluxe Edition a 62,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 30%

a 62,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 30% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 29,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 40%

Tutti i nuovi sconti termineranno ufficialmente il 16 marzo alle ore 00.59: il nostro consiglio è dunque quello di consultare accuratamente la lista per non lasciarvi scappare nemmeno un’offerta.

Vi ricordiamo anche che tra pochi giorni termineranno ufficialmente le offerte con i Doppi Sconti: abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi che potete acquistare a meno di 20 euro senza abbonamento. Se invece siete iscritti a PlayStation Plus, le proposte diventano ancora più interessanti.