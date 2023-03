Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro con le Selezioni Essenziali

PlayStation Store ha deciso a sorpresa di non svelare alcuna nuova offerta speciale per questa settimana, lasciando semplicemente agli utenti PS5 e PS4 tutto il tempo necessario per recuperare i migliori sconti disponibili.

I fan avranno infatti tempo fino al prossimo 30 marzo per poter consultare tutti i titoli disponibili con le Selezioni Essenziali, la promozione dello Store che include alcuni dei migliori giochi sulle console di casa PlayStation.

Avevamo già segnalato per voi una lista con le migliori proposte disponibili, riportandovi anche i titoli che potete acquistare a meno di 20 euro: in vista dell’imminente chiusura delle promozioni, oggi vi aiuteremo a scoprire quali sono invece i migliori giochi che potete acquistare con gli sconti PlayStation Store a meno di 10 euro (trovate una gift card dedicata su Amazon)

Tra questi non possiamo che segnalarvi God of War, il meraviglioso quarto capitolo principale della saga che ci vedrà affrontare l’avvincente viaggio di Kratos e Atreus: oggi l’esclusiva PlayStation potrà essere vostra a soli 9,99€, grazie al 50% di sconto.

Potete trovare non solo grandi esclusive PlayStation in offerta, ma anche le più amate produzioni di terze parti: una delle offerte più vantaggiose presenti nelle Selezioni Essenziali — e che non dovreste lasciarvi scappare — è infatti dedicata a Star Wars Jedi Fallen Order, la cui Deluxe Edition è acquistabile a soli 5,99€ con lo sconto del 90%.

Un’ottima offerta dunque per avvicinarsi al lancio del sequel Jedi Survivor, ma che non è ovviamente l’unica proposta disponibile a meno di 10 euro: vogliamo infatti segnalarvi anche due delle più grandi produzioni legate al team Bethesda, ovvero Doom e l’edizione GOTY di Fallout 4.

Questi sono naturalmente soltanto alcuni esempi dei numerosi prodotti esclusivi e di terze parti in sconto: di seguito troverete una nostra selezione con i migliori giochi che potete acquistare a meno di 10 euro con gli sconti PlayStation Store dedicati alle Selezioni Essenziali.

Sconti Selezioni Essenziali: i migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Doom a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Fallout 4: Game of the Year Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% God of War a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Nioh a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Overcooked 2 a 6,24€ (anziché 24,99€) – Sconto del 75%

a 6,24€ (anziché 24,99€) – Sconto del 75% Salt and Sacrifice a 7,99€ (anziché 15,99€) – Sconto del 50%

a 7,99€ (anziché 15,99€) – Sconto del 50% Spiritfarer: Edizione Farewell a 6,24€ (anziché 24,99€) – Sconto del 75%

a 6,24€ (anziché 24,99€) – Sconto del 75% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition a 5,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 90%

a 5,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 90% Uncharted 4 + L’Eredità Perduta Bundle a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition a 8,99€ (anziché 59,99€) – Sconto dell’85%

Vi ricordiamo nuovamente che la nostra è solo una selezione parziale, motivo per cui vi raccomandiamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo per non perdervi alcuno sconto.

Come segnalavamo in apertura, avrete tempo fino alle ore 00.59 del prossimo giovedì 30 marzo per approfittare di queste occasioni, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili nuovi sconti.