PlayStation Store invaso dai saldi del weekend dove c’è tanta, tanta DC

Nel corso del tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 19.00 italiane, i fan potranno seguire l’evento DC Fandom, che svelerà novità sull’universo DC e, per noi di SpazioGames, dovrebbe soprattutto dirci qualcosa su giochi come Suicide Squad, che ha ricominciato a farsi vedere da vicino proprio in queste ore.

Così, in vista dell’evento Sony ha deciso di dare una rinfrescata a PlayStation Store proponendo un po’ di sconti del weekend, che ci ricordano non solo il futuro dei giochi DC che verranno, ma anche il passato di quelli già disponibili. Un passato dove, peraltro, Batman era ancora presente nei titoli ambientati nel suo universo.

Grazie a queste offerte, che includono in diversi casi un ulteriore risparmio del 5% se siete abbonati a PlayStation Plus, possiamo trovare dei tagli di prezzo che arrivano fino all’80% sui seguenti videogiochi:

Aliens: Fireteam Elite – Deluxe Edition a 55,99€ anziché 69,99€

a 55,99€ anziché 69,99€ WRC 10 FIA World Rally Championship PS4 a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ WRC 10 FIA World Rally Championship PS5 a 41,99€ anziché 59,99€

a 41,99€ anziché 59,99€ WRC 10 Deluxe Edition PS5 e PS4 a 55,99€ anziché 79,99€

a 55,99€ anziché 79,99€ Mortal Kombat 11 Ultimate PS5 e PS4 a 29,99€ anziché 59,99€

a 29,99€ anziché 59,99€ Sid Meier’s Civilization VI a 8,99€ anziché 29,99€

a 8,99€ anziché 29,99€ Sid Meier’s Civilization VI Anthology a 32,49€ anziché 49,99€

a 32,49€ anziché 49,99€ Injustice 2 Legendary Edition a 19,24€ anziché 54,99€

a 19,24€ anziché 54,99€ L.A. Noire a 19,99€ anziché 39,99€

a 19,99€ anziché 39,99€ LEGO DC Supercriminali Deluxe Edition a 17,99€ anziché 74,99€

a 17,99€ anziché 74,99€ Ancestors: The Humankind Odyssey a 15,99€ anziché 39,99€

a 15,99€ anziché 39,99€ Batman: Arkham Collection a 19,79€ anziché 59,99€

a 19,79€ anziché 59,99€ BioShock: The Collection a 9,99€ anziché 49,99€

La serie Batman Arkham è amatissima dai fan del Cavaliere Oscuro

Tutte le offerte rimarranno attive fino alle ore 00.59 italiane del 19 ottobre prossimo ed è possibile consultarle al link di seguito:

Nelle scorse ore vi avevamo già segnalato che sono attive sullo store digitale per PlayStation 4 e PlayStation 5 ulteriori promozioni con giochi a meno di 20€, di cui potete approfittare fino a quando non saranno sostituite con le prossime. Per i dettagli, fate riferimento alla nostra notizia dedicata.

Il problema maggiore, insomma, non è mai trovare giochi in sconto, ma trovare PS5. Tuttavia, Sony ha varato una nuova misura, per ora per gli Stati Uniti, attraverso la quale intende impedire che i bagarini acquistino in blocco le sue console per rivenderle a prezzi maggiorati: arriva così una coda “ufficiale” per l’acquisto di PS5, che tiene conto anche di un parametro per ora misterioso, ossia la propria “attività” legata all’universo di PlayStation.

Di qualsiasi cosa si tratti, la speranza è che, a quasi un anno dal lancio delle console, questo permetta al mercato di trovare un po’ di pace, evitando che ogni nuova disponibilità di PS5 diventi più o meno una battle royale per l’acquisto.