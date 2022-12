PlayStation Store invaso dai numerosi Sconti di Gennaio con i giochi più amati: ecco i migliori

Siamo ufficialmente entrati nella fase finale del 2022 e tra pochi giorni potremo ufficialmente accogliere il nuovo anno: PlayStation Store ha deciso di celebrare questa occasione proponendo in anticipo gli Sconti di Gennaio, che ci proporranno in sconto tantissime tra le produzioni più amate.

Grazie alla nuova promozione, sarà possibile approfittare di generosissime riduzioni di prezzo anche sulla maggior parte delle produzioni più amate e premiate dell’ultimo anno, anche se God of War Ragnarok è uno dei pochi grandi assenti (lo trovate in sconto su Amazon).

Pur segnalandovi che resteranno ancora disponibili per pochissime ore gli Sconti di Fine Anno, è dunque arrivato il momento di scoprire le offerte dedicate al primo mese dell’anno, che per la prima volta ci proporranno in offerta su PlayStation Store anche Elden Ring, il Gioco dell’Anno 2022.

Il meraviglioso soulslike open world di FromSoftware è infatti uno dei grandi protagonisti delle nuove offerte dello store digitale: potrete recuperarlo con uno sconto del 30%, valido sia per l’edizione standard che per la Deluxe Edition.

Tra le migliori e più recenti produzioni di terze parti segnaliamo anche, solo per fare alcuni esempi, le offerte dedicate a Call of Duty Modern Warfare II, FIFA 23, Gotham Knights, The Witcher 3 Complete Edition, Sonic Frontiers e Cyberpunk 2077, ma non possono naturalmente mancare anche le esclusive più amate di casa PlayStation.

Solo per citarvi alcune produzioni di PlayStation Studios, gli Sconti di Gennaio vi permetteranno di risparmiare cifre importanti su Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, The Last of Us Parte I e Parte II.

Quelli che vi abbiamo fatto soltanto alcuni esempi su numerosissime produzioni disponibili in offerta: se volete consultare l’elenco completo, vi raccomandiamo di dirigervi al seguente indirizzo. Di seguito, troverete invece la nostra selezione con le migliori offerte tra gli Sconti di Gennaio:

PlayStation Store: i migliori Sconti di Gennaio

Assassin’s Creed Valhalla a 23,09€ (anziché 69,99€) – Sconto del 67%

a 23,09€ (anziché 69,99€) – Sconto del 67% Call of Duty Modern Warfare 2 – Edizione Leggendaria a 87,99€ (anziché 109,99€) – Sconto del 20%

a 87,99€ (anziché 109,99€) – Sconto del 20% Cyberpunk 2077 a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50% Dark Souls III a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50% Dying Light 2 Stay Human a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50% Elden Ring a 48,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 30%

a 48,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 30% F1 22 a 31,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 60%

a 31,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 60% FIFA 23 (PS5) a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50% Ghostwire: Tokyo a 27,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 60%

a 27,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 60% Gotham Knights a 37,49€ (anziché 74,99€) – Sconto del 50%

a 37,49€ (anziché 74,99€) – Sconto del 50% Gran Turismo 7 a 49,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 38% Grand Theft Auto V (PS5) a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Hades a 16,74€ (anziché 24,99€) – Sconto del 33%

a 16,74€ (anziché 24,99€) – Sconto del 33% Horizon Forbidden West a 49,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 38% It Takes Two a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50% Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50% NBA 2K23 a 35,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 55%

a 35,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 55% Need for Speed Unbound Palace Edition a 53,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 40%

a 53,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 40% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50% Sonic Frontiers a 41,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 30% Stray a 23,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 20%

a 23,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 20% The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition a 21,99€ (anziché 54,99€) – Sconto del 60%

a 21,99€ (anziché 54,99€) – Sconto del 60% The Last of Us Parte I a 59,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 25% The Last of Us Parte II a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition a 29,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 40%

Ricordiamo inoltre che, se siete iscritti a PlayStation Plus Premium, da questo momento potete accedere anche a ben 21 nuovi giochi gratis, che diventano 17 nel caso siate iscritti a Extra.

Inoltre, se siete iscritti a Essential, siete ancora in tempo per riscattare i 3 giochi gratis del mese, tra i quali c’è anche l’amatissima trilogia Mass Effect Legendary Edition.