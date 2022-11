Sconti PlayStation Store: i migliori videogiochi a meno di 10 euro per il Black Friday

Sappiamo che il Black Friday è un momento in cui anche i videogiocatori si concedono qualche spesa in più in vista delle feste di Natale ed è per questo che numerosi store propongono dei tagli di prezzo che suonano allettanti. È anche il caso di PlayStation Store, che da qualche giorno ha lanciato le sue offerte del Black Friday, grazie alle quali è possibile trovare un consistente numero di giochi a prezzo ridotto.

Se però il vostro budget non è troppo alto siete a caccia di qualcosa da giocare spendendo 10 euro o meno (trovate su Amazon il credito PSN), abbiamo deciso di fare un giro per lo Store al posto vostro e individuare un po’ di giochi che valgono decisamente il prezzo del biglietto.

Anche The Last of Us - Parte II è tra le offerte sotto i 10 euro

Quello che abbiamo trovate include parecchi grandi nomi, quindi di sicuro non faticherete a trovare qualcosa di intrigante da giocare.

Di seguito, la nostra selezione dei migliori giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 10 euro per il Black Friday.

Migliori videogiochi a meno di 10 euro su PlayStation Store per il Black Friday

The Last of Us – Parte II a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Resident Evil 3 a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) God of War a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) The Elder Scrolls Online a 5,99€ (anziché 19,99€)

a 5,99€ (anziché 19,99€) Devil May Cry 5 + Vergil a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) Dark Souls II: Scholar of the First Sin a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Need for Speed: Heat a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) Doom Eternal a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Dying Light: Enhanced Edition a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Street Fighter 5: Champion Edition a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Wolfenstein Youngblood a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Fallout 4 GOTY a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) The Evil Within a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Just Cause 4: Reloaded a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Wolfenstein II: The New Colossus a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) Control a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Prey a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Thronebreaker: The Witcher Tales a 5,99€ (anziché 19,99€)

a 5,99€ (anziché 19,99€) Slay the Spire a 9,99€ (anziché 24,99€)

a 9,99€ (anziché 24,99€) Yooka-Laylee a 5,99€ (anziché 39,99€)

Queste sono soltanto alcune delle offerte disponibili con gli sconti PlayStation Store: vi consigliamo dunque di consultare tutti i giochi disponibili in promozione a questo indirizzo o tramite la vostra console.

Sentitevi liberi di segnalare altri giochi in promozione nei commenti ad altri videogiocatori, qualora ci fosse sfuggita qualche offerta allettante.

Se, invece, siete in cerca di offerte di altro genere per il weekend del Black Friday, consultate l’hub dedicato del nostro team specializzato.