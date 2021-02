PlayStation Store A Tutto Giappone: sconti fino al 75%, ecco i migliori

Su PlayStation Store sono tornati oggi i saldi di A Tutto Giappone, la promozione che consente di risparmiare su alcuni dei migliori giochi per le console di Sony provenienti da produttori della nazione asiatica.

Gli sconti saranno attivi fino al 24 febbraio e permetteranno di portarsi a casa alcune delle migliori produzioni del 2020, e precedenti, a prezzi molto competitivi per PS4.

Alcuni dei nomi coinvolti includono Dragon Ball Z Kakarot, Jump Force, 13 Sentinels Aegis Rim (una delle esclusive PlayStation più sottovalutate e ora al miglior prezzo di sempre), Captain Tsubasa Rise of New Champions, diversi capitoli delle serie Dark Souls, Resident Evil, Sonic e Kingdom Hearts.

Se vi interessano questi titoli, o volete recuperarne di precedenti, sulla versione web di PlayStation Store trovate sei pagine piene zeppe di giochi provenienti dal Giappone che aspettano soltanto voi.

Sul negozio online di Sony trovate anche altri giochi in offerta in questo momento, coperti dalla promozione La Scelta dei Critici, che comprende anche prodotti per la nuova arrivata PS5 come Assassin’s Creed Valhalla e FIFA 21.

Probabilmente i saldi di gennaio erano più ghiotti, ma per essere una promozione di febbraio non c’è affatto da lamentarsi.

La nuova promo della settimana è disponibile sempre a partire da oggi e riguarda NBA 2K21 per PS4, scontato del 60% per l’occasione.

Una buona occasione di risparmio su uno dei primi titoli ad aver testimoniato l’aumento dei prezzi in chiave next-gen, che non ha comunque, a quanto riferito dal publisher Take-Two Interactive, le sue vendite.