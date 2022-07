PlayStation sigla la partnership con Spin Master che vi farà spendere tanti soldi (ma vi farà felici)

Quando ci affezioniamo a dei videogiochi, siamo soliti circondarci di piccoli oggetti che ci ricordano i bei momenti e personaggi con cui abbiamo trascorso quelle ore, che potrebbero essere statuette, vinili della colonna sonora, modellini LEGO (avete già visto quello del Collolungo su Amazon?) e via dicendo. Si direbbe che sia una via che Sony e quindi PlayStation abbiano intenzione di percorrere sempre più spesso, per il futuro.

Come anticipato da VentureBeat, infatti, la compagnia giapponese ha siglato una partnership con Spin Master, un marchio che ha trovato l’accordo per la produzione di giocattoli dedicati ai giochi first-party di Sony, con produzioni di varia natura dedicate ai franchise più celebri del publisher.

Se già in passato abbiamo visto peluche e altri memorabili, in futuro sarà sicuramente lecito attendersene di più – anche considerando che i franchise più famosi di PlayStation stanno anche compiendo il salto verso il piccolo e il grande schermo, uno dopo l’altro.

Ecco, allora, che Sony e Spin Master si sono accordate per la produzione di «action figure, collezionabili, set da gioco, peluche, giochi da ruolo, veicoli radiocomandati, giochi e puzzle» che siano dedicati a produzioni come Horizon, God of War, Uncharted e The Last of Us. In sintesi, le punte di diamante delle avventure single player made in PlayStation.

Ora abbiamo bisogno di un gioco di ruolo fisico di God of War: Ragnarok

Spin Master ha posto fortemente l’accento anche e soprattutto su come questa partnership porterà alla creazione di adattamenti ludici, considerando che il CCO Chris Beardall ha spiegato di essere intenzionato, insieme a Sony Interactive Entertainment (SIE) a «dare vita allo storytelling interattivo dei giochi Sony PlayStation in un modo completamente nuovo, portandolo i fan dal digitale a un’esperienza ludica reimmaginata in formato fisico».

Anche Grace Chen, vice presidente per la divisione network advertising di SIE, ha confermato che «siamo entusiasti di portare avanti la nostra ricerca nel presentare le nostre IP gaming attraverso giocattoli e giochi che siano autentici e innovativi, per l’appassionata comunità di PlayStation in tutto il mondo».

Personalmente, mi accontenterei anche di una valanga di nuovi peluche tra Aloy, Joel, Ellie e Kratos, ma la curiosità di vedere delle esperienze di gioco fisico dedicate a questi amati universi videoludici potrebbe avere la meglio. Rimaniamo in attesa di scoprire qualche ulteriore dettaglio e riferirvelo.