PlayStation si prepara al Natale e al 2023 con le sue esclusive first-party

Il 2022 di PlayStation è stato sicuramente piuttosto ricco, complice un gran numero di uscite sia su console PS4 che sulla più recente PS5.

Ogni mese, come se non bastasse, arrivano nuovi videogiochi per PlayStation Plus e, nello specifico, per le line-up di Premium ed Extra (potete rinnovarla con il credito su Amazon).

Complice anche l’uscita di un big come God of War Ragnarok (la nostra recensione la potete trovare a questo indirizzo) Sony ha avuto diverse frecce al suo arco.

Ora, come riportato anche da Push Square, PlayStation ha deciso di promuovere le sue uscite first-party con un video abbastanza esplicativo.

È stato un anno ricco di successi per le uscite di casa PlayStation e, sebbene la lista dei giochi in arrivo sia un po’ esaurita, Sony punta sul suo catalogo di esclusive acclamate dalla critica per affrontare le festività e l’anno che verrà.

Il video promozionale che trovate poco sopra si concentra su alcuni dei titoli più importanti dell’azienda, tra cui God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

Immaginiamo che lo spot in questione verrà mostrato anche nei cinema durante le vacanze di Natale, visto e considerato il suo retrogusto fantascientifico e con una colonna sonora a tema davvero epica.

Considerando quindi che è stato un anno positivo per PlayStation, speriamo che Sony continui su questa strada anche nel 2023 e oltre.

Restando in tema, Kazunori Yamauchi ha rivelato che il team sta valutando la possibilità di realizzare un porting di Gran Turismo 7 per PC.

Ma non solo: su PlayStation Store sono ufficialmente partiti gli attesissimi Sconti di Fine Anno: il negozio digitale di casa PlayStation ha deciso di offrire ai propri fan numerose offerte su alcuni dei giochi più amati di sempre a prezzi molto generosi.

Infine, cogliamo l’occasione per ricordarvi di non lasciarvi sfuggire alcune grandi occasioni disponibili tra i giochi in offerta a meno di 20 euro su PlayStation Store.