PlayStation Plus: ultimo giorno per riscattare i vostri giochi

C’è qualche processo per cui ci dimentichiamo puntualmente di riscattare giochi gratuiti o inclusi negli abbonamenti che paghiamo, prima che vengano resi non più disponibili. Per evitare che accada, eccoci quindi a ricordarvi che avete ancora qualche ora per riscattare i giochi PlayStation Plus di marzo 2021, prima che vengano sostituiti dalla nuova line-up di aprile 2021.

Se, quindi, non vi siete ancora portati avanti per farli vostri, potete accedere a PlayStation Store dalla vostra console o da browser a questo indirizzo, mettere i giochi nel carrello e riscattarli per 0€, aggiungendoli alla vostra libreria proprio come se li aveste comprati normalmente.

I giochi di marzo su PlayStation Plus sono ancora riscattabili oggi

I titoli in questione rimarranno giocabili fintanto che avrete un abbonamento attivo: se doveste sospenderlo saranno sempre associati al vostro account, ma tornerebbero funzionanti solo una volta eseguito di nuovo il pagamento a Plus.

La line-up di marzo, ricordiamo, includeva Final Fantasy VII Remake, Farpoint, Remnant From the Ashes e, per PS5, Maquette. La presenza di FFVII aveva creato qualche discussione, tuttavia, quando era stato precisato che non sarebbe stato possibile usarla per l’upgrade gratuito alla versione PS5, che è in arrivo il prossimo mese di giugno.

La line-up di aprile è stata già annunciata e comprende anche Days Gone: sarà disponibile per essere riscattata da martedì 6 aprile, quindi tenete d’occhio le pagine di PlayStation Store (e ovviamente di SpazioGames) per farla vostra quanto prima.

Vi ricordiamo che potete scoprire tutti i dettagli su prezzi, benefici, giochi e servizi di PlayStation Plus (anche su PS5) nella nostra guida dedicata. Avete già visto, invece, quanto costerebbero i giochi della PlayStation Plus Collection se doveste acquistarli singolarmente ai prezzi di listino delle copie digitali?