PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi gratis di febbraio 2025

Nel corso dell'ultimo State of Play è arrivato anche l'annuncio che molti fan stavano aspettando: sono stati infatti confermati tutti i giochi gratis in arrivo sul Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio 2025.

L'annuncio ufficiale era infatti previsto nelle precedenti giornate, secondo le normali tempistiche di casa PlayStation, ma evidentemente era stato deciso di rinviare il tutto per presentare le ultime novità nel corso dell'evento che si è tenuto la scorsa notte.

Questo mese non sono previste enormi aggiunte a livello quantitativo sul servizio in abbonamento, ma per quanto riguarda la qualità ci sono diverse novità molto interessanti: di seguito trovate la lista completa, come rivelata dal PlayStation Blog.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di febbraio 2025

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

TopSpin 2K25 | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

SaGa Frontier Remastered | PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di febbraio 2025

Patapon 3 | PS4, PS5

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

Per il Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra troviamo sicuramente in prima linea Star Wars Jedi Survivor e TopSpin 2K25, i titoli più importanti dell'attuale selezione mensile.

Per quanto riguarda invece i classici disponibili su PS Plus Premium, il più interessante è indubbiamente Patapon 3, il capitolo finale delle avventure musicali originariamente rilasciate su PSP: questa versione includerà alcune migliorie come up-rendering, rewind e salvataggio rapido.

Il Catalogo Giochi vedrà dunque l'arrivo di 9 giochi gratis in totale, 7 dei quali saranno disponibili su Extra e con 2 classici esclusivi per il piano Premium.

Tutti i nuovi omaggi saranno disponibili a partire dal 18 febbraio 2025: vi invitiamo a seguire come sempre le nostre pagine per essere pronti a scaricarli il prima possibile.

Nel corso dello State of Play è stato anche confermato l'arrivo di altri due giochi gratis, previsti nel corso della primavera e dell'estate: trovate tutti i dettagli nel nostro recap completo.

Restando in tema di novità su PlayStation Plus, siamo ancora in attesa di aggiornamenti per l'estensione dell'abbonamento prevista come compensazione per i server PSN andati offline: ad oggi nessuno ha ancora ricevuto quanto gli spetta.