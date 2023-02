PlayStation Plus Extra e Premium, altri giochi diranno addio al catalogo

Da pochi giorni sono disponibili i nuovi giochi gratis di febbraio per PlayStation Plus Extra e Premium, sebbene presto sarà il momento di dire addio ad altri big presenti sul catalogo.

Gli iscritti al servizio in abbonamento di PlayStation sanno che spesso Sony decide di rimuovere titoli per fare spazio ad altri.

Se infatti il catalogo dei giochi gratis si è arricchito in queste ore con titoli di un certo spessore, tra big e giochi classici, torniamo ora a parlare di addii.

Difatti, dopo che i cataloghi PS Plus Extra e Premium hanno da poco salutato ben 12 giochi, alcuni dei quali davvero notevoli, altri 9 abbandoneranno il catalogo a breve.

Come riportato anche dai colleghi di PlayStation Lifestyle, infatti, nove giochi lasceranno “presto” i cataloghi PS Plus Extra e Premium.

Alcuni dei titoli, che compaiono nella sezione Last Chance to Play del servizio, non hanno ancora una data di rimozione, ma è facile intuire che l’addio avverrà durante il mese di marzo ormai alle porte.

Poco sotto, l’elenco dei giochi che abbandoneranno a breve i cataloghi PS Plus Extra e Premium:

WWE 2K22 (13 marzo)

Monster Energy Supercross – The Official Video game 5

Victor Vran Overkill Edition

A Velocibox Ultimate Bundle

The Vanishing of Ethan Carter

Override 2: Super Mech League

Ghost of a Tale

Dungeons 2

Danger Zone

