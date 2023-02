PlayStation Store, svelata l’ultima offerta settimanale di febbraio: un grande action RPG

Il sorprendente action RPG di PlatinumGames e Yoko Taro è il titolo protagonista della nuova offerta settimanale di PlayStation Store, disponibile da questo momento in sconto sul negozio digitale di casa Sony.

La nuova selezione di offerte ci ha svelato infatti la promozione speciale dedicata a NieR Automata, la sorprendente avventura di 2B che oggi potrà essere vostra con un generoso 55% di sconto (se preferite l’edizione fisica, lo trovate anche su Amazon).

La promozione settimanale è dedicata alla Game of the YoRHa Edition, la versione completa che include il DLC 3C3C1D119440927, un tema dinamico PS4, un set di avatar e diversi bonus aggiuntivi da utilizzare in-game.

Significa anche che tra poche ore non sarà più disponibile l’offerta dedicata a NBA 2K23, l’ultimo big sportivo dedicato agli amanti del basket che può ancora essere vostro al 70% in meno.

Per quanto riguarda invece la nuova promozione, potrete acquistare da questo momento l’edizione completa di NieR Automata a soli 17.99€, contro i 39.99€ regolarmente proposti su PlayStation Store.

In alternativa, l’offerta settimanale vi permetterà anche di acquistare separatamente il DLC 3C3C1D119440927, qualora possediate già il gioco base: in questo caso, lo sconto del 50% vi permetterà di ottenerlo a soli 4,99€, contro i 9,99€ di listino.

L’offerta terminerà giovedì 2 marzo alle ore 00:59, mentre dal primo giorno del prossimo mese dovrebbe essere svelata una nuova promozione settimanale: potete consultare tutti i dettagli e procedere eventualmente all’acquisto tramite i link che vi riporteremo di seguito.

Se state cercando altri titoli che potete acquistare in sconto su PlayStation Store, vi segnaliamo anche che sono ancora validi per una settimana i Doppi Sconti fino all’88%: un’occasione imperdibile per chi è abbonato a PS Plus, dato che tutti i titoli saranno scontati per ben due volte.

Questo permetterà di approfittare anche di grandissimi titoli a piccoli prezzi: abbiamo riepilogato per voi tutte le migliori perle da non farvi scappare a meno di 20 euro.