PlayStation Plus vi offre gratis Intergrade da ora, anche per chi ha già acquistato FFVII Remake

Il lancio dei nuovi giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium si è rivelato particolarmente confusionario per i fan di Final Fantasy VII Remake, che hanno riscontrato non pochi problemi a poter scaricare la relativa versione Intergrade disponibile su PS5.

Dopo aver infatti proposto in precedenza nel precedente abbonamento il primo Final Fantasy VII Remake, da pochi giorni è stato aggiunto ufficialmente al catalogo di giochi gratis anche Intergrade, a patto di essere naturalmente iscritti a Premium o Extra (potete abbonarvi acquistando una gift card su Amazon).

Si tratta infatti di uno dei 18 giochi gratis resi disponibili solo da pochi giorni, ma per il quale gli utenti negli scorsi giorni avevano segnalato numerosi problemi per il download.

A causa di un problema legato alle licenze, i giocatori che avevano già acquistato — o riscattato precedentemente su PlayStation Plus — la versione originale di Final Fantasy VII Remake non riuscivano ad accedere alla versione Intergrade: fortunatamente, il problema sembra finalmente essere stato risolto.

PlayStation Store e Plus impedivano infatti il download della versione completa aggiornata, dato che riconoscevano che, tecnicamente, a essere mancante fosse il solo DLC Intermission. Il quale, tuttavia, non è mai stato offerto separatamente sul servizio in abbonamento.

Il risultato è stato che molti fan non sono riusciti a poter scaricare un gioco gratis a cui avevano pienamente diritto, semplicemente per una questione di licenze da risolvere particolarmente problematica.

Come riportato da Push Square, in seguito alle segnalazioni degli utenti Sony e Square Enix si sono messe al lavoro per riuscire a sistemare il tutto: da questo momento, gli utenti non dovrebbero più riscontrare alcun problema nel download di Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Procedendo infatti alla pagina ufficiale del prodotto ed effettuando il login con il vostro account iscritto a PlayStation Plus, adesso avrete la possibilità di aggiungere il titolo alla vostra raccolta: in precedenza, veniva segnalato semplicemente come «non disponibile».

Una vicenda che ricorda molto quanto accaduto in precedenza proprio con l’edizione base di Final Fantasy VII Remake, proposto su PS Plus ma il cui upgrade PS5 è diventato gratis soltanto dopo diversi mesi.

Fortunatamente, in questo caso il problema è stato risolto molto prima di quanto i fan potessero prevedere: non ci resta dunque che augurarvi buon divertimento e buon download su PS5.