PlayStation Plus, Sony cambia idea riguardo l’ultimo gioco gratis in prova

Tra le novità del rinnovato PlayStation Plus c’è anche la possibilità di provare in anteprima giochi appena usciti, dal day one, per un periodo limitato.

Non una feature ovviamente mai vista prima, e già in passato PlayStation Plus aveva dato questa possibilità ma ora sarà una possibilità fissa per ogni mese. Sempre ad esclusivo appannaggio degli abbonati al servizio, ovviamente, anche con una scheda prepagata.

Nel mese di agosto il servizio ha comunque offerto la solita lista di giochi gratis che, invece, saranno vostri finché siete abbonati.

Quello in prova è invece Rollerdrome, un interessante sparatutto che gli abbonati potranno provare per un’ora in maniera del tutto gratuita.

Rollerdrome ha debuttato proprio al day one anche come gioco gratuito del PlayStation Plus, ma non incluso nel catalogo di cui sopra.

Provarlo per un’ora è sicuramente un buon incentivo all’eventuale acquisto. Forse troppo buono perché, come riporta Pushsquare, Sony ha cambiato un po’ idea.

L’unico bonus per gli abbonati di PlayStation Plus Premium era la possibilità di provare Rollerdrome per un’ora, ma il tempo reale è di trentacinque minuti.

Senza una comunicazione ufficiale, quindi, l’azienda nipponica ha deciso di tagliare del 50% il tempo disponibile per i giocatori.

Immagine tratta da Pushsquare.

Non è chiaro se si tratti di un bug e, magari, al termine dei 35 si possa comunque continuare a giocare, oppure se sia stato davvero un taglio.

Rimane il fatto che Sony, ancora una volta, sembra non sia troppo attenta al comunicare efficacemente con i propri consumatori.

In questo caso non è chiaro, infatti, quanto si possa realmente provare Rollerdrome in maniera gratuita.

