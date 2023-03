PlayStation Plus, rivelato il primo gioco gratis di aprile 2023

Da pochi minuti è stato confermato il primo gioco gratis che approderà sul catalogo PlayStation Plus durante il prossimo mese di aprile 2023.

Il nuovo aggiornamento mensile dei piani più elevati del servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) ha infatti deciso di iniziare a rivelare le novità in arrivo.

Meet Your Maker verrà infatti lanciato il 4 aprile prossimo, al Day One. Per chi non lo sapesse di tratta du un gioco post-apocalittico in prima persona, in cui ogni livello è progettato dai giocatori.

Sarà possibile giocare in singolo o con un amico, progettando avamposti labirintici pieni di trappole e guardie, per poi affronta battaglie frenetiche per assaltare le creazioni degli altri utenti. Ora, via PlayStation Blog, è stato ufficializzato il suo arrivo su PS Plus.

«Sebbene non ci sia sensazione migliore di riuscire finalmente a far arrivare un gioco nelle mani dei giocatori, il focus di Meet Your Maker sul contenuto generato dagli utenti rende quest’uscita particolarmente speciale per noi», spiega Justin Fragapane, Lead Content Strategist di Behaviour Interactive.

«Si tratta di un parco giochi alternativo dove tutti possono dare sfogo alla loro creatività, costruire e sfidarsi con livelli che noi non avremmo mai potuto concepire. Dopo l’incredibile sfoggio d’immaginazione e abilità che abbiamo visto da parte dei nostri tester del gioco, siamo oltremodo emozionati all’idea di vedere ciò che sa fare il resto del mondo.»

E ancora, Fragapane ha aggiunto: «Con Meet Your Maker volevamo creare qualcosa di nuovo e differente e non potremmo essere più riconoscenti per il supporto che abbiamo ricevuto in questo percorso. Speriamo che vi divertirete in questa terra desolata tanto quanto lo abbiamo fatto noi.»

Restando in tema, da oggi è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento a sorpresa per PS5, che potete scaricare fin da subito per portare il firmware della console next-gen alla versione 7.01.

Parlando invece della “concorrenza”, scopriamo insieme quali sono tutti i giochi gratis attualmente confermati in arrivo ad aprile su Xbox Game Pass.