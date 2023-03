Xbox Game Pass, tutti i giochi gratis confermati in arrivo ad aprile

In attesa di scoprire quali giochi concluderanno la line-up di titoli gratuiti in arrivo a marzo, Xbox Game Pass ha già avuto modo di preparare diversi annunci nelle scorse settimane, anticipandoci tante novità anche per i prossimi mesi.

Il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) è ormai indispensabile per tutti gli utenti Xbox, grazie a un catalogo in costante aggiornamento che prevede nuovi regali anche per il prossimo aprile.

In attesa dei prossimi omaggi gratuiti, uno dei quali sarà disponibile già a partire da domani, la casa di Redmond ha infatti già confermato l’arrivo di almeno 4 giochi gratis durante tutto il mese di aprile.

Come ricordato da Pure Xbox, la lista include anche alcune produzioni interessanti, come l’intrigante The Last Case of Benedict Fox che aveva conquistato perfino Phil Spencer.

Di seguito vi riporteremo dunque l’elenco completo con tutti i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass ad aprile 2023 e le rispettive date: naturalmente si tratta solo di una lista temporanea e che è destinata ad aggiornarsi con futuri annunci.

Everspace 2 (PC) — 6 aprile

— 6 aprile Minecraft Legends — 18 aprile

— 18 aprile The Last Case of Benedict Fox — 27 aprile

— 27 aprile Homestead Arcana — Aprile

L’unico titolo che non sarà disponibile temporaneamente su console sarà Everspace 2: la release completa è infatti attualmente prevista solo su PC, mentre l’uscita completa arriverà su Xbox soltanto durante la prossima estate.

Homestead Arcana è invece l’unico dei 4 giochi gratis di aprile a non avere ancora una data ufficiale certa, ma è probabile che già nelle prossime settimane possa essere svelato l’appuntamento da segnare sul calendario.

Il mese di aprile si annuncia dunque molto interessante per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento, considerando che si tratta solo di alcune piccole anticipazioni: vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori conferme sulla line-up.

A tal proposito, vi raccomandiamo anche di tenere d’occhio la lista dei giochi in uscita: tra pochi giorni non saranno infatti più disponibili ben 8 giochi, tra i quali ci sono big da non lasciarsi scappare.

Nel frattempo, la casa di Redmond ha già dato un’ottima notizia per gli abbonati: Microsoft ha annunciato di non voler aumentare il prezzo di Xbox Game Pass, dato che sarebbe «controproducente».