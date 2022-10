PlayStation Plus Premium, due giochi gratis in arrivo sono stati “migliorati”

L’annuncio dei nuovi giochi gratis in arrivo per questo mese su PlayStation Plus Premium non sembra essere andato esattamente come previsto: Sony ha dovuto infatti fare i conti con diverse informazioni inesatte, corrette soltanto nelle scorse ore.

Sembra infatti che, contrariamente a quanto inizialmente riportato, il servizio in abbonamento (potete iscrivervi acquistando una gift card dedicata su Amazon) proporrà come parte della nuova line-up la versione PS4 di due giochi gratis in arrivo, non quelle PS3 come precedentemente annunciato.

Un aspetto che ha inevitabilmente scatenato la curiosità della community, non solo per quello che appare l’ennesimo errore dopo la mancata conferma di Ridge Racer 2 — per la seconda volta — ma anche per la loro stessa inclusività sul servizio Premium: non è infatti chiaro cosa abbia portato Sony ad escludere gli utenti iscritti a Extra da queste scelte.

L’utente Twitter Wario64 (via PlayStation LifeStyle) ha infatti notato prontamente una notifica “silenziosa” apportata al post di annuncio su PS Blog: adesso vengono infatti riportate le versioni PS4 di Limbo e Ultra Street Fighter IV, il che rappresenta un vero upgrade per i fan.

Di seguito vi riporteremo dunque la nuova lista completa di giochi gratis riservati in esclusiva per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium: se siete in possesso di un abbonamento Extra o Essential, non potrete dunque accedere a questi omaggi.

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

(PS3) Everyday Shooter (PS3)

(PS3) Limbo (PS4)

(PS4) Ultra Street Fighter IV (PS4)

(PS4) Yakuza 3 Remastered (PS4)

(PS4) Yakuza 4 Remastered (PS4)

(PS4) Yakuza 5 Remastered (PS4)

Come sottolineavamo in apertura, non è chiaro come mai Limbo e Ultra Street Fighter IV non siano accessibili sul catalogo Extra, così come le versioni Remastered dei 3 capitoli di Yakuza.

Limbo and Ultra Street Fighter IV PS+ Premium will be the PS4 versions after all. Now give us Ridge Racer 2 and Dino Crisis. pic.twitter.com/SOLx6swE46 — Wario64 (@Wario64) October 12, 2022

Un aspetto che ha inevitabilmente causato non poche polemiche da parte della community, considerata la totale assenza di classici PS1 e PS2 nella line-up di ottobre: vedremo se Sony intenderà porre rimedio con la line-up di novembre o se arriveranno nuovi aggiornamenti in corsa.

Se volete scoprire invece quali titoli potrete giocare con un abbonamento a PS Plus Extra, vi abbiamo segnalato la lista completa con tutti i nuovi arrivi nella nostra news dedicata.

A tal proposito, cogliamo l’occasione per ricordarvi che tra pochi giorni non sarà più disponibile un amato horror sci-fi su PlayStation Plus Extra e Premium: vi consigliamo di recuperarlo prima che sia troppo tardi.