PlayStation Plus, 16 nuovi titoli si uniscono al catalogo giochi gratis

Tra le novità di PlayStation Plus ci sono i nuovi tier di abbonamento, i quali offrono diverse selezioni di giochi gratis agli abbonati.

La nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate anche su Amazon, ha fatto discutere anche per questo, tra i tier di prezzo ed i bonus destinati ai giocatori.

Il catalogo dei giochi gratis si è arricchito fin da subito con tantissimi titoli, fornendo un grande bonus per gli abbonati Extra e Premium.

A volte anche con delle saghe intere che sono state rese disponibili per gli utenti PlayStation all’interno dell’abbonamento.

Gli abbonati PlayStation Plus Premium ed Extra possono acceere ad una lista di giochi gratis che potranno giocare liberamente su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Quelli di ottobre 2022 sono davvero importanti, come è stato annunciato nel PlayStation Blog proprio oggi.

Ecco la lista di giochi gratis che saranno disponibili a partire dal 18 ottobre:

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva | PS4

Assassin’s Creed Odyssey| PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes: L’Albero del mondo e le radici del male | PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4

Per gli abbonati a Premium, tra l’altro, c’è la possibilità di godere di una selezione di giochi classici PlayStation, con un listino prezzi che ha fatto discutere.

In un contesto che potrebbe finalmente dare soddisfazione anche agli appassionati di retrogaming, soprattutto di PlayStation 3.

In queste ore, invece, su PlayStation Plus Premium è arrivato un altro gioco gratis in prova: ecco il titolo che potete scaricare.