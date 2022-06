PlayStation Plus potrebbe aver già svelato la nuova esclusiva PS5 in arrivo gratis

PlayStation Plus, stando a un nuovo indizio trapelato in queste ore potrebbe presto proporre ai suoi utenti iscritti a Extra o Premium una nuova attesa esclusiva PS5 gratis, pronta a essere inclusa nel servizio.

Si tratterebbe di Ratchet & Clank Rift Apart (che potete acquistare in offerta su Amazon), il platform shooter next-gen sviluppato da Insomniac Games in grado di sfruttare pienamente le caratteristiche della console.

Proprio come già accaduto con il curioso caso di The Last of Us Part I, la notizia sarebbe arrivata tramite un’immagine promozionale, prontamente catturata da alcuni fan e che mostra proprio uno screenshot dell’ultima avventura Insomniac.

Come potete vedere voi stessi nel seguente scatto (via PlayStation LifeStyle), nella pagina dedicati agli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium il servizio avrebbe infatti utilizzato un’immagine ufficiale tratta proprio da Ratchet & Clank Rift Apart, che ricordiamo essere attualmente assente dai titoli gratis.

Considerando che il titolo è uscito poco più di un anno fa e che nel nuovo abbonamento è possibile accedere anche a esclusive come Returnal, molti fan sospettano che Sony avrebbe svelato in anticipo una delle future aggiunte al catalogo di giochi di PlayStation Plus.

Tenendo però conto del fatto che l’immagine promozionale è comparsa soltanto agli utenti iscritti a PS Plus Premium, resta però in piedi una seconda possibilità, ovvero quella del possibile lancio di una versione demo.

Naturalmente potrebbe anche essersi trattato di un semplice errore, che se ricorderete il già citato caso di The Last of Us Part I e, prima ancora, perfino di Dino Crisis per i classici, pare si stia verificando decisamente troppo spesso per credere alle coincidenze: ad ogni modo, non possiamo fare altro che ricordarvi di prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali.

Nel frattempo, i fan scopriranno presto quali saranno i nuovi giochi gratis di PS Plus Essential, che potrebbero essere già stati svelati dal solito affidabile leak.

Quello che invece Sony ha già confermato è che non tutti i giochi del catalogo resteranno gratis per sempre: il nuovo abbonamento ha infatti già svelato quali saranno i primi titoli a cui dovremo dire presto addio.