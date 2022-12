PlayStation Plus, i giochi gratis di gennaio sono davvero pesanti: ecco lo spazio necessario

Il 2023 di PlayStation Plus inizierà con una nuova consueta nuova offerta di giochi gratis riscattabili per tutti gli abbonati: Sony ha infatti confermato ufficialmente la nuova line-up in arrivo per il primo martedì del mese.

Ricordiamo che basterà essere iscritti anche al solo PS Plus Essential (trovate le gift card dedicate su Amazon) per poter scaricare i nuovi giochi gratuiti, che saranno ufficialmente disponibili dal prossimo 3 gennaio, ma che si riveleranno particolarmente pesanti rispetto al solito.

L’annuncio è arrivato soltanto nelle scorse ore, confermando il clamoroso leak arrivato con quasi una settimana di anticipo e che vede Star Wars Jedi Fallen Order come il prodotto sicuramente più importante offerto in omaggio.

Ma tra i nuovi giochi gratuiti ci sarà anche Fallout 76, il multiplayer del celebre franchise di Bethesda che richiederà anche una enorme quantità di spazio libero sulle vostre console.

L’affidabile account PlayStation Game Size su Twitter (via Game Rant) ha dunque sfruttato l’annuncio ufficiale per riepilogare il peso ufficiale di ogni singolo gioco, riepilogando dunque quanto spazio libero sarà necessario avere a disposizione su PS5 e PS4 per scaricare tutti gli omaggi.

Di seguito, vi riepilogheremo dunque quanto pesano tutti i giochi offerti gratuitamente a gennaio su PlayStation Plus, tenendo conto anche dove possibile delle versioni specifiche per PS5 e PS4:

Star Wars Jedi: Fallen Order — 45.444 GB (PS4) | 47.274 GB (PS5)

— 45.444 GB (PS4) | 47.274 GB (PS5) Fallout 76 — 74.997 GB

— 74.997 GB Axiom Verge 2 — ~300 MB (PS4) | ~250 MB (PS5)

Questo significa che su PS5 saranno necessari circa 122.5 GB di spazio disponibile per tutti i giochi gratis di PlayStation Plus, mentre su PS4 basteranno circa 120 GB di spazio libero nella memoria d’archiviazione.

Il mese di gennaio si annuncia dunque particolarmente “pesante” per gli appassionati: vale dunque la pena prepararsi a dovere e assicurarsi di avere sufficiente spazio libero prima di procedere al download. In ogni caso, vi ricordiamo che potrete comunque decidere di scaricare tutti i nuovi omaggi in qualunque momento, dopo averli naturalmente riscattati.

Nel frattempo, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare i giochi gratis offerti a dicembre: vi ricordiamo che tra gli omaggi mensili di PlayStation Plus troverete anche Mass Effect Legendary Edition e Biomutant.