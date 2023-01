PlayStation Plus Extra e Premium, addio a 12 giochi gratis da febbraio

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium saranno costretti a rinunciare a numerosi giochi dal prossimo mese: i piani più elevati del servizio in abbonamento di casa Sony stanno infatti per dire ufficialmente addio a ben 12 titoli gratuiti.

A differenza di quanto accade infatti con il piano Essential, che ne prevede il riscatto, i giochi disponibili su Premium ed Extra (potete iscrivervi anche acquistando una gift card su Amazon) non saranno disponibili per sempre, ma saranno gradualmente rimossi dal servizio.

Dopo che gli utenti avevano già scoperto con una ricerca manuale ben 9 giochi gratis pronti a lasciare il servizio a febbraio, PlayStation Store ha finalmente aggiornato la sezione dedicata ai titoli in uscita, svelando che la lista completa ne prevede in realtà addirittura 12.

Come riportato da GameSpot, la lista adesso comprende infatti anche Metro Exodus, Saints Row The Third Remastered e Rad Rodgers, con l’unica differenza che questi titoli non dovrebbero più essere disponibili già a partire dall’inizio del prossimo mese.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa e ufficiale con tutti i giochi gratis che lasceranno PS Plus Extra e Premium tra meno di un mese e con le rispettive finestre d’uscita, in attesa di scoprire quali saranno i nuovi titoli disponibili:

PlayStation Plus: giochi gratis in uscita a febbraio 2023

Agatha Christie: The ABC Murders — 21 Febbraio

— 21 Febbraio Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition — 21 Febbraio

— 21 Febbraio Metro: Exodus – Febbraio

– Febbraio Pure Farming 2018 — 21 Febbraio

— 21 Febbraio Rad Rodgers — Febbraio

— Febbraio Saints Row: The Third Remastered — Febbraio

— Febbraio Sine Mora EX — 21 Febbraio

— 21 Febbraio SkyDrift Infinity — 21 Febbraio

— 21 Febbraio Sparkle Unleashed — 21 Febbraio

— 21 Febbraio The Book of Unwritten Tales — 21 Febbraio

— 21 Febbraio The Book of Unwritten Tales 2 — 21 Febbraio

— 21 Febbraio The Turing Test — 21 Febbraio

Tra pochi giorni i fan dovrebbero dunque perdere l’accesso anche a produzioni importanti come Metro Exodus e Saints Row The Third Remastered: il nostro consiglio è indubbiamente quello di iniziare a scaricarli e provarli subito, prima che sia troppo tardi.

Resta naturalmente in piedi l’ipotesi che i 3 titoli appena annunciati possano effettivamente essere rimossi soltanto dal 21 febbraio, specialmente considerando lo scarso preavviso, ma per il momento tale ipotesi non è stata ancora confermata ufficialmente. Vi terremo comunque aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità al riguardo.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che, se siete iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium, da questo mese potete già accedere a ben 13 nuovi titoli gratis, ma siamo ancora in attesa di scoprire i giochi in arrivo a febbraio. Inoltre, nel caso dell’abbonamento Premium, potrete provare anche numerose nuove demo esclusive.