The Last of Us Part I è disponibile gratis in prova su PlayStation Plus, da adesso

Per celebrare l’esordio ufficiale della serie TV prodotta da HBO, Sony ha deciso di fare una grande sorpresa a tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium: da questo momento potete provare gratuitamente The Last of Us Part I, senza costi aggiuntivi.

Il remake PS5 (che trovate anche su Amazon) ci permette di scoprire nuovamente le prime avventure di Ellie e Joel, raccontate in queste ore anche sugli schermi televisivi, introducendo l’esclusiva PlayStation anche a un pubblico che non conosce i videogiochi.

A distanza di oltre un mese dall’ultimo aggiornamento dei giochi gratis in prova, da questo momento è dunque possibile approfittare di una nuova demo gratuita, dalla durata particolarmente generosa rispetto ad altre soluzioni sul catalogo.

Sony ha infatti deciso di offrire a tutti i giocatori iscritti a PlayStation Plus Premium la possibilità di provare le prime 2 ore di gioco di The Last of Us Part I, fornendo così un ampio assaggio del gameplay prima di procedere all’eventuale acquisto.

Ricordiamo che già dallo scorso giugno il servizio in abbonamento aveva già anticipato questa ipotesi, pubblicando per errore un’immagine promozionale con l’artwork del remake PS5 di The Last of Us: dopo circa 6 mesi, l’indiscrezione è stata dunque finalmente confermata.

Curiosamente, la lista completa di giochi gratis in prova, che potete visualizzare al seguente indirizzo, non ha ancora incluso l’ultimo capolavoro di Naughty Dog, ma il download è già disponibile da questo momento su PS5.

Per poter procedere e iniziare la vostra nuova prova gratuita, dopo esservi naturalmente assicurati di essere iscritti a PlayStation Plus Premium, basterà eseguire la ricerca manuale su PlayStation Store e selezionare la versione di prova gratuita, in esclusiva per il piano più elevato del servizio in abbonamento.

In alternativa, se volete procedere direttamente da browser, basterà dirigervi sulla pagina ufficiale al seguente indirizzo, effettuare il login e fare clic su «Aggiungi alla raccolta» la versione di prova.

Le sorprese di gennaio non sono però ancora finite: a partire da domani saranno disponibili tanti nuovi giochi gratis, anche per gli utenti iscritti a Extra. Tuttavia, Sony ha già chiarito che due di essi sono stati svelati per errore.