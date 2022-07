PlayStation Plus, gioco gratis extra ad agosto (ma non per tutti)

Durante la giornata di ieri, PlayStation Plus ha svelato i giochi gratis di agosto, e nella selezione c’è il ritorno di due classici PlayStation in versione remake.

I possessori di PlayStation 5 e DualSense potranno dunque divertirsi anche il prossimo mese con i consueti titoli gratuiti da scaricare.

La lista è infatti abbastanza ricca e corposa, grazie alla presenza di una serie di giochi di tutto rispetto pronti ad essere giocati (o rigiocati).

Questo, senza contare che nel catalogo farà capolino anche un’intera saga nella sua interezza, davvero degna di nota per chi ama i titoli SEGA. A quanto pare, però, le sorprese non sono finite qui.

Come riportato anche da Game Rant, gli abbonati a PlayStation Plus in Asia riceveranno anche Unrailed! tra i giochi messi a disposizione ad agosto 2022.

Ciò significa che il mese prossimo i membri di PS Plus con un account asiatico riceveranno quattro giochi invece di tre.

Per chi non lo sapesse, Unrailed! è un titolo cooperativo in cui i giocatori lavorano insieme per costruire un binario ferroviario in un mondo generato proceduralmente. L’obiettivo è evitare che il treno deragli e gli utenti devono coordinarsi tra di loro per raggiungere il loro traguardo.

Unrailed! pic.twitter.com/gV3TAnOfCT — PlayStation Asia (@PlayStationAsia) July 28, 2022

I membri di PS Plus nelle regioni asiatiche ricevono spesso un gioco extra ogni mese. Ad esempio, a luglio hanno ricevuto Zero Strain oltre a Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Arcadegeddon.

Il motivo esatto di queste aggiunte non è noto, ma è lecito supporre che i membri asiatici di PS Plus continueranno a ricevere un gioco gratuito in più ogni mese anche per il prossimo futuro.

Ricordiamo che Sony ha deciso di inaugurare le prove gratis per 7 giorni del servizio, sebbene questa opzione non è disponibile in Italia.

Ma non solo: da oggi il publisher giapponese ha deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento firmware per PlayStation 5, in versione beta e solo per una determinata fascia di utenza.