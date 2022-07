PlayStation Plus ora propone una prova gratis di 7 giorni (ma non in Italia)

Da ormai qualche settimana, sappiamo che Sony ha lanciato il suo nuovo PlayStation Plus. L’abbonamento, disponibile dal 23 giugno in questa nuova veste, propone ora tre tier tra cui scegliere: Essential, uguale a quello precedente; Extra, con giochi on demand per PS4 e PS5; Premium, che aggiunge giochi classici e la possibilità di streaming.

Vi abbiamo già raccontato nel nostro articolo di approfondimento tutte le caratteristiche dei diversi livelli (trovate i diversi tagli anche su Amazon), non mancando anche di segnalare alcune perplessità relative proprio al livello Premium, dove permangono alcune ingenuità nello streaming e la libreria dei classici andrà seguita da vicino nel lungo corso.

Tuttavia, coloro che hanno queste perplessità possono ora accedere a una prova gratis di 7 giorni, almeno in Regno Unito. Come evidenziato dai colleghi britannici di Eurogamer.net, infatti, PlayStation Store propone ora nella loro regione la possibilità di accedere a una versione di prova dei livelli Extra e Premium.

PlayStation Store UK ha lanciato 7 giorni di prova per Plus Extra e Premium

Accedendo alle pagine, se non si è già abbonati viene sottolineato come sia possibile provare Premium o Extra per «£0,00, comincia ora la tua prova di 7 giorni». In pratica, insomma, la prova gratuita viene proposta come prima settimana dell’abbonamento vero e proprio: la dicitura, infatti, aggiunge che «dopo pagherai £13,49 al mese», ad esempio, per il livello Premium con la prova selezionata sulla sottoscrizione da un mese.

Tuttavia, Sony ha fatto sapere che è possibile disdire l’abbonamento prima che i 7 giorni scadano, evitando così il rinnovo automatico e il passaggio alla sottoscrizione a pagamento. In caso non si facesse la disdetta prima di questa scadenza, la prova di 7 giorni gratis si trasformerebbe, in pratica, nell’abbonamento vero e proprio per il tier selezionato al momento della transazione da £0.

Sicuramente, la prova gratis può essere un buon modo per farsi un’idea del catalogo dei giochi, o di come vada lo streaming. O per testare Stray, che da martedì sarà disponibile dal day-one per gli utenti abbonati dal livello Extra in su.

Al momento, tuttavia, su PlayStation Store italiano non vediamo la disponibilità della prova (verificate voi stessi a questo link): rimane da capire se sbarcherà anche da noi nei prossimi giorni, o se si tratti di un’iniziativa che Sony ha deciso di riservare solo al mercato britannico.

Vi terremo come sempre aggiornati in caso di cambiamenti: nel frattempo, ricordate che potete trovare a questo link l’elenco dei giochi inclusi su PlayStation Plus Extra e a questo indirizzo quelli del livello Premium.