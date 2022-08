PlayStation Plus fa un regalo ai giocatori, ma solo per il weekend

Sony ha annunciato che il prossimo fine settimana tutti i giochi multiplayer online per PS4 e PS5 saranno gratuiti, senza l’obbligo di un abbonamento a PlayStation Plus.

I possessori di DualSense (potete acquistarlo in offerta su Amazon) e non solo avranno quindi modo di cimentarsi in alcuni tra i loro titoli multigiocatore preferiti.

Normalmente, per giocare online alla maggior parte dei giochi è necessaria l’iscrizione a PS Plus, ma questo fine settimana non sarà così.

Sony è nota per dare il via di tanto in tanto a questo tipo di weekend multiplayer gratuiti, tanto che la nuova promozione è valida dal 27 al 28 agosto.

Come riportato anche da GameSpot, tra i giochi citati da Sony vi sono anche big come Call of Duty Modern Warfare, GTA V e NBA 2K22, sebbene la lista di giochi è davvero molto lunga.

I giocatori in possesso di una console Sony (vale a dire PS4 e PS5) possono quindi prendere parte all’azione multigiocatore online senza costi aggiuntivi, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Poco sotto, il tweet ufficiale di Sony PlayStation che conferma la notizia.

Enjoy the online multiplayer modes on your favorite PS4 and PS5 games without a PlayStation Plus membership during our Online Multiplayer Weekend, running August 27-28. pic.twitter.com/G6FDa6jz3O — PlayStation (@PlayStation) August 22, 2022

«Godetevi le modalità multigiocatore online dei vostri giochi preferiti per PS4 e PS5 senza dover sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus durante il nostro Online Multiplayer Weekend, che si terrà dal 27 al 28 agosto», si legge nel post ufficiale.

