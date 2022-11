PlayStation Plus Extra, un gioco è stato rimosso senza preavviso

Come saprete piuttosto bene, ogni mese arrivano nuovi videogiochi per PlayStation Plus e, nello specifico, per le line-up di Premium ed Extra.

L’abbonamento top e quello intermedio, attivabili con sottoscrizione attiva (potete rinnovarla con il credito su Amazon) sono ricchi di titoli mensili, sebbene di tanto in tanto capita che taluni spariscano dal catalogo poiché arrivati alla fine del loro “ciclo”.

Se volete orientarvi tra i giochi disponibili trovate qui l’elenco completo di quelli Premium e invece qui quelli inclusi in Extra.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, un gioco è sparito dal catalogo Extra, senza alcun preavviso da parte di Sony.

Il servizio di abbonamento PS Plus Extra di Sony avrebbe infatti silenziosamente rimosso Ys VIII Lacrimosa of DANA dal suo catalogo.

Sebbene il gioco sia ancora presente nella lista ufficiale secondo il sito web del servizio, almeno al momento in cui scriviamo, la pagina del gioco nel PlayStation Store ha rimosso l’opzione di installazione PS Plus.

Ys VIII per PS4 e PS5 è attualmente ancora elencato come disponibile al download al prezzo di 39,99 dollari, senza Sony abbia notificato a nessuno che il gioco è stato di fatto rimosso da PS Plus Extra.

Secondo un utente di Reddit, l’improvvisa rimozione di Ys VIII potrebbe essere solo un errore o, meglio, un bug, ragion per cui il titolo potrebbe riapparire al più presto.

La rimozione coincide anche con la nuova versione PS5 del gioco, lanciata il 18 novembre scorso, quindi questo potrebbe essere il motivo della rimozione temporanea.

Alla fine di ottobre, gli utenti di PS Plus Extra e Premium non erano più in grado di vedere le date di scadenza dei giochi presenti nel catalogo. Fortunatamente, questa funzione è stata ripristinata pochi giorni dopo.

Restando in tema, il boss Shuhei Yoshida ha spiegato da cosa deriva l’introduzione di PlayStation Plus Extra per gli utenti in possesso di una console Sony.

