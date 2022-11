Steam, un gioco è stato rimosso dalla vendita senza alcun preavviso

Un gioco è stato rimosso dall’unica piattaforma su cui è mai stato reso disponibile, ossia Steam, il tutto senza alcun preavviso da parte della piattaforma Valve.

Il terzo capitolo della controversa serie di Postal, ossia Postal 3, è stato ampiamente criticato per una serie di motivi più o meno validi, con un punteggio generale “quasi negativo” sul noto store.

Sebbene Steam abbia ospitato un certo numero di titoli non proprio politically correct nel corso degli anni, Postal 3 ha rappresentato un caso a parte, visto che il gioco sembrava non essere piaciuto nemmeno alla stragrande maggioranza dei fan della serie.

Il creatore del franchise, Running With Scissors, non è mai stato soddisfatto del gioco e alla fine sembra aver definitivamente rotto con il publisher Akella.

Running With Scissors ha quindi ora annunciato che i problemi legati al DRM hanno portato alla cancellazione di Postal 3 da Steam, l’unica piattaforma su cui era effettivamente disponibile.

Lo sviluppatore non aveva il controllo sulla pagina Steam del gioco o sul codice sorgente, ragion per cui non è stato possibile fare nulla.

In ogni caso, i creatori originali di Postal sembrano contenti della situazione attuale e, in tutta onestà, è probabile che i fan del franchise si divertano di più giocando all’altrettanto ridicolo ma sicuramente migliore Postal 4 No Regerts.

I vari capitoli della saga di Postal sono sempre stati inseriti negli elenchi dei videogiochi più controversi di tutti i tempi, con un palese cattivo gusto e una satira spietata nei confronti di importanti tematiche sociali.

Considerando che molti fan di Postal non sembrano aver apprezzato il terzo capitolo e il modo in cui è stato gestito, non ci è dato sapere se il gioco tornerà presto disponibile, anche se al momento senza davvero improbabile.

